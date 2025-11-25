Pokémon GO présente la saison Parcours précieux, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 novembre 2025 à 21h02
La saison Parcours précieux de Pokémon GO va démarrer en décembre 2025. Le programme a été révélé, et de belles surprises vous attendent.
Pokémon GO présente la saison Parcours précieux, les détails
Le mardi 2 décembre 2025 à 10 heures, un nouveau chapitre va s'ouvrir sur Pokémon GO. En effet, Transformations fabuleuses va laisser place à Parcours précieux, une saison qui sera marquée par la possibilité de récupérer une Master Ball. De plus, des Pokémon supplémentaires vont faire leur entrée, notamment Miaouss Gigamax, et la rotation des éclosions et des rencontres sauvages sera mise à jour. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la saison Parcours précieux ci-dessous.

Parcours précieux, la nouvelle saison de Pokémon GO, se dévoile

Étude magistrale : Capture précieuse

Pour 7,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous obtiendrez l'accès à une étude spéciale qui vous offrira une Master Ball. Ce butin rare ne doit pas être utilisé sans réflexion préalable, puisqu'il vous garantit de capturer n'importe quel Pokémon, même un légendaire.

Miniature vidéo

Nouveaux Pokémon

De nouveaux Pokémon vont intégrer Pokémon GO pendant Parcours précieux :
  • Simularbre portant une tenue des fêtes
  • Chrysapile portant une tenue des fêtes
  • Poulpaf
  • Krakos 
  • Et bien d'autres
Le premier événement de la saison, Aventure à Paldea, marquera d'ailleurs l'entrée de Selutin et de ses évolutions.

Nouveaux Pokémon Max

De nouveaux Pokémon Dynamax et Gigamax seront  aussi de la partie :
  • Kicklee Dynamax
  • Tygnon Dynamax
  • Miaouss Gigamax
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Journées Communauté

La saison Parcours précieux prévoit des événements Journée Communauté aux dates listées ci-dessous :
  • 6 et 7 décembre → Journée Communauté de décembre 2025
  • 4 janvier → Les classiques de la Journée Communauté de janvier
  • 18 janvier → Journée Communauté de janvier
  • 1er février → Journée Communauté de février

Passe GO

Le Passe GO sera disponible durant la saison. En effectuant les missions, vous remporterez des Points GO qui vous permettront de monter de rang et d'obtenir des récompenses. Comme d'habitude, une version payante sera également accessible (Passe GO Deluxe).

Bonus d'Échelon majeur du Passe GO

Échelon 1 → Rang 25
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 125 Cadeaux par jour en faisant tourner les PhotoDisques de PokéStops ou d'Arènes
  • Possibilité de détenir jusqu'à 10 Cadeaux supplémentaires dans le Sac d'objets
Échelon 2 → Rang 50
  • Durée de l'Encens d'aventure quotidienne ×2
Échelon 3 → Rang 75
  • Récompenses supplémentaires à l'issue de Raids et de Combats Dynamax en personne

Passe GO Deluxe 

Échelon 1 → rang 25
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 50 Cadeaux par jour.
  • Possibilité de recevoir jusqu'à 150 Cadeaux par jour en faisant tourner des PhotoDisques
  • Possibilité de détenir jusqu'à 20 Cadeaux supplémentaires dans le Sac d'objets
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Ligue Combat GO

La Ligue Combat GO revient lors de la Saison Parcours précieux ! Préparez vos Pokémon au combat et venez prendre part à diverses compétitions, telles que la Coupe des Fêtes, la Coupe Soleil ou la Coupe Passion.

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Rotations saisonnières

Phases d'étude

  • M. Mime de Galar
  • Lokhlass
  • Ronflex
  • Monorpale
  • Théffroi
  • Fantyrm
De nouvelles rencontres sauvages sont également au programme.

Éclosions

Œufs de 2 km
  • Mélo
  • Lippouti
  • Grelaçon
Œufs de 5 km
  • Nanméouïe
  • Lewsor
  • Frissonille
Récompenses de suivi d'exploration
  • Manzaï
  • Riolu
  • Arkéapti
Œufs de 7 km
  • Taupiqueur d'Alola
  • Zigzaton de Galar
  • Limonde de Galar
Œufs de 7 km obtenus par Échange de Cadeaux de Mateo
  • Caninos de Hisui
  • Ramoloss de Galar
  • Bargantua (Motif Blanc)
Œufs de 10 km
  • Terhal
  • Tinkatink
Récompenses de Suivi d'exploration
  • Terhal
  • Draïeul
  • Fantyrm

Bonus de Saison

  • 1 Échange spécial supplémentaire par jour
  • Poussières Étoile accrues pour le premier Pokémon attrapé de la journée
  • Dégâts bonus d'amitié augmentés lors des Raids
Parcours précieux tirera sa révérence le mardi 3 mars 2026, à 9 heures 59.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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