Pokémon GO : Programme et mise à jour de la Ligue Combat GO : Parcours précieux

Retrouvez les détails de la mise à jour de la Ligue Combat GO à la suite du déploiement de la saison Parcours précieux de Pokémon GO en décembre 2025 dans cet article.
Quelques jours avant son lancement, la saison Parcours précieux de Pokémon GO
a été présentée, et les détails relatifs à la Ligue Combat GO ont en même temps été publiés. Cette dernière débutera le mardi 2 décembre 2025 à 22 heures, ce qui entraînera la réinitialisation de votre classement, ainsi que la remise des récompenses de Transformations fabuleuses. Des ajustements ont été apportés à la disponibilité des capacités, dont certaines seront rééquilibrées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la mise à jour de la Ligue Combat GO : Parcours précieux
ci-dessous.
Ligue Combat GO : Parcours précieux
Planning de la Ligue Combat GO : Parcours précieux
Les ligues suivantes commenceront et se termineront à 22 heures, aux dates indiquées ci-dessous.
2 décembre - 9 décembre
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
9 décembre - 16 décembre
16 décembre - 23 décembre
- Ligue Hyper
- Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Master
- Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super
23 décembre - 30 décembre
30 décembre - 6 janvier
- Great League
- Ligue Super
- Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
6 janvier - 13 janvier
13 janvier - 20 janvier
- Ligue Hyper
- Coupe Soleil : Édition Ligue Super
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Majeure Master
- Coupe Rétro : Édition Ligue Super
20 janvier - 27 janvier
27 janvier - 3 février
- Ligue Super
- Majeure Hyper
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master
3 février - 10 février
10 février - 17 février
- Ligue Hyper
- Coupe Championnats 2026
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Master
- Coupe Championnats 2026
17 février - 24 février
24 février - 3 mars
- Ligue Super
- Coupe Passion : Édition Ligue Super
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)
- Ligue Super
- Ligue Hyper
- Ligue Master : Méga-édition
Événements de la Ligue Combat GO : Parcours précieux
Semaine Combat GO : Parcours précieux
La Semaine Combat GO
aura lieu du jeudi 4 décembre, à minuit, au lundi 8 décembre 2025, à 23 heures 59, et vous fera bénéficier des bonus
listés ci-dessous :
- Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
- Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
- Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures inspirées de Grusha pour votre avatar.
- Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
- Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d'oublier l'Attaque Chargée Frustration.
Récompenses de la Ligue Combat GO : Parcours précieux
Rencontres de classement garanties
Rencontres standards
- Tutafeh de Galar → rang 1
- Pandespiègle → rang 6
- Togetic → rang 17
- Monorpale → rang 18
- Fantyrm → rang 19
- Pikachu Catcheur → rang 20
Rang 1+
- Kaiminus
- Pomdepik
- Skelénox
- Dedenne
- Minisange
Rang 6+
Rang 11+
- Lokhlass
- Terhal
- Togedemaru
- Morpeko
Rang 16+
- Smogogo de Galar
- Corayon de Galar
- Monorpale
Rang 20+
- Boss de Raid actif dans les Raids de niveau cinq
Passe d'étude ponctuelle de la Ligue Combat GO
Un Passe permettant d'accéder à une étude ponctuelle sur le thème des combats sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu dès le début de la Ligue Combat GO : Parcours précieux.
Cela vous aidera à suivre vos victoires tout au long de Parcours précieux, et en prenant part à 100 combats et après 50 victoires, vous recevrez :
- des Poussières Étoile
- des objets, tels qu'un Super Bonbon L, une CT Attaque Immédiate d'élite et une CT Attaque Chargée d'élite
Objets d'avatar et autres récompenses
- Rang 17 → chaussures inspirées de Grusha
- Rang 18 → pantalon inspiré de Grusha
- Rang 19 → haut inspiré de Grusha
- Rang 20→ pose inspirée de Grusha
Coupes
Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Eau, Combat et Ténèbres seront autorisés.
- Oratoria ne pourra pas participer.
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour pouvoir participer.
- Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Glace, Vol et Spectre seront autorisés.
Coupe Soleil : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 2 500 PC pour pouvoir participer.
- Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Glace, Vol et Spectre seront autorisés.
Coupe Rétro : Édition Ligue Super
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Normal, Feu, Plante et Sol seront autorisés.
- Dracaufeu n'est pas autorisé.
Majeure Hyper
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Les Pokémon de type Ténèbres, Acier et Fée ne seront pas autorisés.
Coupe Championnats 2026
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 2 500 PC pour participer.
- Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne seront pas autorisés.
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon de type Insecte, Ténèbres, Normal et Dragon seront éligibles.
- Les Pokémon de type Combat, Vol et Acier ne seront pas autorisés.
- Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne seront pas autorisés.
- Les Pokémon suivants seront autorisés : Poissoroy, Tarpaud, Milobellus et Momartik.
Les Pokémon suivants ne seront pas autorisés.
Coupe Passion : Édition Ligue Super
- Grodoudou
- Leveinard
- Crabaraque
- Excavarenne
- Rubombelle
- Tarenbulle
- Boumata
- Fourbelin
- Morpeko
Ligue Master : Méga-édition
- Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
- Seuls les Pokémon rouges ou roses seront autorisés.
- Aucune limite de PC.
- Les Pokémon méga-évolués seront autorisés.
Modification apportée au système de combat
Le temps d'échange dans la Ligue Combat GO sera toujours de 45 secondes. Ce changement perdurera également pour les Combats de Dresseurs contre vos amis ainsi que ceux contre la Team GO Rocket et les capitaines d'équipe.
Nous analysons les effets d'une telle réduction et réévaluerons ce temps dès la prochaine Saison.
Rééquilibrage des capacités
Poudreuse
Stalactite
- Combats de Dresseurs : 5 → 6 de puissance
Géo-Contrôle
- Combats de Dresseurs : 65 → 70 de puissance
Ball'Ombre
- Combats de Dresseurs : 4 → 8 de puissance
Ombre Portée
- Diminution du coût en énergie
Tricherie
- Combats de Dresseurs : 50 → 75 de puissance
- Augmentation du coût en énergie
Mort-Ailes
- Combats de Dresseurs : 60 → 65 de puissance
Casse-Brique
- Défense du lanceur augmentée à tous les coups
Poing Météore
- Combats de Dresseurs : 40 → 50 de puissance
Force Poigne
- Diminution du coût en énergie
Draco-Énergie
- Combats de Dresseurs : 40 → 70 de puissance
Spatio-Rift
- Combats de Dresseurs : 100 → 90 de puissance
Parabocharge
- Augmentation du coût en énergie
- Augmentation du coût en énergie
Modifications apportées à la disponibilité des capacités
Ursaking
Chevroum
- Ursaking pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Anti-Air.
Sinistrail
- Chevroum pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Éboulement.
Tentacruel
- Sinistrail pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Centrifugifle.
Ursaking
- Tentacruel pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Représailles.
Tomberro
- Ursaking pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Câlinerie.
Dimoclès
- Tomberro pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Câlinerie.
Ludicolo
- Dimoclès pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Griffe Ombre.
Clamiral de Hisui
- Ludicolo pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Étonnement.
Dimoclès
- Clamiral de Hisui pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Katagami
- Dimoclès pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Balbalèze
- Katagami pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Braségali
- Balbalèze pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Surpuissance.
Regidrago
- Braségali pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Aurasphère.
Deusolourdo
- Regidrago pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Force Poigne.
Milobellus
- Deusolourdo pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Plaquage.
Luminéon
- Milobellus pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Ludicolo
- Luminéon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Archéodong
- Ludicolo pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Suicune
- Archéodong pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Trioxhydre
- Suicune pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Pistolet à O.
Oniglali
- Trioxhydre pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Vol.
Séléroc
- Oniglali pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Poudreuse.
Kyogre
- Séléroc pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Balbalèze
- Kyogre pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Avalanche.
Ptéra
- Balbalèze pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Stalactite.
Tyranocif
- Ptéra pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Souffle.
Deusolourdo
- Tyranocif pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Souffle.
Lucario
- Deusolourdo pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Queue.
Katagami
- Lucario pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Poing Météore.
Briochien
- Katagami pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Taillade.
Solaroc
- Briochien pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Crocs Feu.
Braségali
- Solaroc pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Banshitrouye
- Braségali pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Flammèche.
- Banshitrouye pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Calcination.
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