Pokémon GO : Programme et mise à jour de la Ligue Combat GO : Parcours précieux

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 novembre 2025 à 21h27
Retrouvez les détails de la mise à jour de la Ligue Combat GO à la suite du déploiement de la saison Parcours précieux de Pokémon GO en décembre 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Programme et mise à jour de la Ligue Combat GO : Parcours précieux
Quelques jours avant son lancement, la saison Parcours précieux de Pokémon GO a été présentée, et les détails relatifs à la Ligue Combat GO ont en même temps été publiés. Cette dernière débutera le mardi 2 décembre 2025 à 22 heures, ce qui entraînera la réinitialisation de votre classement, ainsi que la remise des récompenses de Transformations fabuleuses. Des ajustements ont été apportés à la disponibilité des capacités, dont certaines seront rééquilibrées. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la mise à jour de la Ligue Combat GO : Parcours précieux ci-dessous.

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Ligue Combat GO : Parcours précieux

Planning de la Ligue Combat GO : Parcours précieux

Les ligues suivantes commenceront et se termineront à 22 heures, aux dates indiquées ci-dessous.

2 décembre - 9 décembre
  • Ligue Super
  • Ligue Hyper
  • Ligue Master
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

9 décembre - 16 décembre
  • Ligue Hyper
  • Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
16 décembre - 23 décembre
  • Ligue Master
  • Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

23 décembre - 30 décembre
  • Great League
  • Ligue Super
  • Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper
30 décembre - 6 janvier
  • Ligue Super
  • Ligue Hyper
  • Ligue Master
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

6 janvier - 13 janvier
  • Ligue Hyper
  • Coupe Soleil : Édition Ligue Super
13 janvier - 20 janvier
  • Majeure Master
  • Coupe Rétro : Édition Ligue Super
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

20 janvier - 27 janvier
  • Ligue Super
  • Majeure Hyper
27 janvier - 3 février
  • Ligue Super
  • Ligue Hyper
  • Ligue Master
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

3 février - 10 février
  • Ligue Hyper
  • Coupe Championnats 2026
10 février - 17 février
  • Ligue Master
  • Coupe Championnats 2026
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

17 février - 24 février
  • Ligue Super
  • Coupe Passion : Édition Ligue Super
24 février - 3 mars
  • Ligue Super
  • Ligue Hyper
  • Ligue Master : Méga-édition
Les victoires permettront de gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série)

Événements de la Ligue Combat GO : Parcours précieux

Semaine Combat GO : Parcours précieux

La Semaine Combat GO aura lieu du jeudi 4 décembre, à minuit, au lundi 8 décembre 2025, à 23 heures 59, et vous fera bénéficier des bonus listés ci-dessous :
  • Les victoires feront gagner 4 fois plus de Poussières Étoile (hors récompenses de fin de série).
  • Le nombre maximal de séries que vous pouvez effectuer par jour passera de 5 à 20, pour un total de 100 combats, de minuit à 23 h 59 (heure locale).
  • Une Étude ponctuelle gratuite sur le thème des combats sera disponible. Les récompenses comprennent des chaussures inspirées de Grusha pour votre avatar.
  • Les Pokémon rencontrés grâce aux récompenses de la Ligue Combat GO auront des statistiques d'Attaque, de Défense et de PV plus variées.
  • Vous pouvez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d'oublier l'Attaque Chargée Frustration.

Récompenses de la Ligue Combat GO : Parcours précieux

Rencontres de classement garanties
  • Tutafeh de Galar → rang 1
  • Pandespiègle → rang 6
  • Togetic → rang 17
  • Monorpale → rang 18
  • Fantyrm → rang 19
  • Pikachu Catcheur → rang 20
rencontres-classement-garanties
Rencontres standards

Rang 1+
  • Kaiminus
  • Pomdepik
  • Skelénox
  • Dedenne
  • Minisange
Rang 6+
  • Lilia
  • Dinoclier
Rang 11+
  • Lokhlass
  • Terhal
  • Togedemaru
  • Morpeko
Rang 16+
  • Smogogo de Galar
  • Corayon de Galar
  • Monorpale
Rang 20+
  • Boss de Raid actif dans les Raids de niveau cinq

Passe d'étude ponctuelle de la Ligue Combat GO

Un Passe permettant d'accéder à une étude ponctuelle sur le thème des combats sera disponible gratuitement dans la boutique du jeu dès le début de la Ligue Combat GO : Parcours précieux. 
Cela vous aidera à suivre vos victoires tout au long de Parcours précieux, et en prenant part à 100 combats et après 50 victoires, vous recevrez :
  • des Poussières Étoile
  • des objets, tels qu'un Super Bonbon L, une CT Attaque Immédiate d'élite et une CT Attaque Chargée d'élite

Objets d'avatar et autres récompenses

  • Rang 17 → chaussures inspirées de Grusha
  • Rang 18 → pantalon inspiré de Grusha
  • Rang 19 →  haut inspiré de Grusha
  • Rang 20→  pose inspirée de Grusha
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Coupes

Coupe Rouleau : Édition Ligue Super
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
  • Seuls les Pokémon de type Eau, Combat et Ténèbres seront autorisés.
  • Oratoria ne pourra pas participer.
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Super
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour pouvoir participer.
  • Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Glace, Vol et Spectre seront autorisés.
Coupe des Fêtes : Édition Ligue Hyper
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 2 500 PC pour pouvoir participer.
  • Seuls les Pokémon de type Normal, Plante, Électrik, Glace, Vol et Spectre seront autorisés.
Coupe Soleil : Édition Ligue Super
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
  • Seuls les Pokémon de type Normal, Feu, Plante et Sol seront autorisés.
  • Dracaufeu n'est pas autorisé.
Coupe Rétro : Édition Ligue Super
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
  • Les Pokémon de type Ténèbres, Acier et Fée ne seront pas autorisés.
Majeure Hyper
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 2 500 PC pour participer.
  • Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne seront pas autorisés.
Coupe Championnats 2026
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
  • Seuls les Pokémon de type Insecte, Ténèbres, Normal et Dragon seront éligibles.
  • Les Pokémon de type Combat, Vol et Acier ne seront pas autorisés.
  • Les Pokémon légendaires, les Pokémon fabuleux et les Ultra-Chimères ne seront pas autorisés.
  • Les Pokémon suivants seront autorisés : Poissoroy, Tarpaud, Milobellus et Momartik.
Les Pokémon suivants ne seront pas autorisés.
  • Grodoudou
  • Leveinard
  • Crabaraque
  • Excavarenne
  • Rubombelle
  • Tarenbulle
  • Boumata
  • Fourbelin
  • Morpeko
Coupe Passion : Édition Ligue Super
  • Les Pokémon ne doivent pas dépasser 1 500 PC pour participer.
  • Seuls les Pokémon rouges ou roses seront autorisés.
Ligue Master : Méga-édition
  • Aucune limite de PC.
  • Les Pokémon méga-évolués seront autorisés.

Modification apportée au système de combat

Le temps d'échange dans la Ligue Combat GO sera toujours de 45 secondes. Ce changement perdurera également pour les Combats de Dresseurs contre vos amis ainsi que ceux contre la Team GO Rocket et les capitaines d'équipe.

Nous analysons les effets d'une telle réduction et réévaluerons ce temps dès la prochaine Saison.

Rééquilibrage des capacités

Poudreuse
  • Combats de Dresseurs : 5 → 6 de puissance
Stalactite
  • Combats de Dresseurs : 65 → 70 de puissance
Géo-Contrôle
  • Combats de Dresseurs : 4 → 8 de puissance
Ball'Ombre
  • Diminution du coût en énergie
Ombre Portée
  • Combats de Dresseurs : 50 → 75 de puissance
  • Augmentation du coût en énergie
Tricherie
  • Combats de Dresseurs : 60 → 65 de puissance
Mort-Ailes
  • Défense du lanceur augmentée à tous les coups
Casse-Brique
  • Combats de Dresseurs : 40 → 50 de puissance
Poing Météore
  • Diminution du coût en énergie
Force Poigne
  • Combats de Dresseurs : 40 → 70 de puissance
Draco-Énergie
  • Combats de Dresseurs : 100 → 90 de puissance
Spatio-Rift
  • Augmentation du coût en énergie
Parabocharge
  • Augmentation du coût en énergie

Modifications apportées à la disponibilité des capacités

Ursaking
  • Ursaking pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Anti-Air.
Chevroum
  • Chevroum pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Éboulement.
Sinistrail
  • Sinistrail pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Centrifugifle.
Tentacruel
  • Tentacruel pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Représailles.
Ursaking
  • Ursaking pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Câlinerie.
Tomberro
  • Tomberro pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Câlinerie.
Dimoclès
  • Dimoclès pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Griffe Ombre.
Ludicolo
  • Ludicolo pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Étonnement.
Clamiral de Hisui
  • Clamiral de Hisui pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Dimoclès
  • Dimoclès pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Katagami
  • Katagami pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Lame Sainte.
Balbalèze
  • Balbalèze pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Surpuissance.
Braségali
  • Braségali pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Aurasphère.
Regidrago
  • Regidrago pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Force Poigne.
Deusolourdo
  • Deusolourdo pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Plaquage.
Milobellus
  • Milobellus pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Luminéon
  • Luminéon pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Hydroqueue.
Ludicolo
  • Ludicolo pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Archéodong
  • Archéodong pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Suicune
  • Suicune pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Pistolet à O.
Trioxhydre
  • Trioxhydre pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Vol.
Oniglali
  • Oniglali pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Poudreuse.
Séléroc
  • Séléroc pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Kyogre
  • Kyogre pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Avalanche.
Balbalèze
  • Balbalèze pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Stalactite.
Ptéra
  • Ptéra pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Souffle.
Tyranocif
  • Tyranocif pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Souffle.
Deusolourdo
  • Deusolourdo pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Draco-Queue.
Lucario
  • Lucario pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Poing Météore.
Katagami
  • Katagami pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Taillade.
Briochien
  • Briochien pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Crocs Feu.
Solaroc
  • Solaroc pourra désormais apprendre l'Attaque Chargée Ball'Météo.
Braségali
  • Braségali pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Flammèche.
Banshitrouye
  • Banshitrouye pourra désormais apprendre l'Attaque Immédiate Calcination.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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