Pokémon GO : La limite de niveau va fortement augmenter en octobre 2025

Un bouleversement majeur sera d'actualité sur Pokémon GO en octobre 2025 : la limite de niveau va augmenter, et un événement est prévu pour vous aider à bien vous y préparer.
En novembre 2020, la limite de niveau sur Pokémon GO
était portée à 50, et aucun changement n'était survenu depuis. Or, à compter du 15 octobre 2025, ce montant va augmenter, si bien que vous pourrez atteindre le niveau 80.
La raison de cette mise à jour majeure repose à sur une progression « plus amusante »
et « plus stimulante »
, puisqu'à chaque grande étape franchie, les Dresseurs recevront de nouvelles récompenses.
Le niveau 80 sera accessible en octobre sur Pokémon GO
Le 15 octobre 2025,
les joueurs de Pokémon GO
pourront accèder au niveau 80
pour la première fois sur le jeu à la suite d'une mise à jour majeure. Tous ceux qui auront d'ici là acquis suffisamment d'expérience monteront instantanément de niveau, et bien entendu, personne ne pourra régresser.
À cette occasion, vous aurez accès à un bonus de PX ainsi qu'à une étude ponctuelle.
Niantic a partagé un aperçu des changements à venir :
- Le niveau maximal qu'il est possible d'atteindre passera de 50 à 80. Le parcours global entre le niveau 1 et le niveau 80 sera repensé pour que le passage d'un niveau à l'autre soit plus rapide.
- Nous supprimerons les tâches de l'Étude gain de niveau entre les niveaux 41 et 50.
- Nous ajouterons de nouvelles tâches à l'Étude gain de niveau entre les niveaux 71 et 80.
- À partir du niveau 70, les joueurs auront plus de chances de devenir Amis Chanceux avec d'autres personnes.
- Nous ajouterons de nouvelles récompenses au gain de niveau, comme une extension du Stockage de Pokémon, des objets et des Cadeaux. Vous pourrez même gagner de nouveaux objets d'avatar dès le niveau 25.
- En fonction de l'expérience déjà gagnée, les joueurs pourront monter de niveau automatiquement le 15 octobre et recevoir les récompenses associées à leur progression. Nous fournirons bientôt plus d'explications sur les personnes concernées et sur le nombre de niveaux qu'elles gagneront.
- Personne ne perdra de niveau, mais le nombre de PX nécessaires pour atteindre le niveau suivant est susceptible de changer selon là où vous en êtes.
Davantage de détails seront communiqués ultérieurement, et en attendant, il vous est proposé de collecter quelques objets d'avatar en atteignant les niveaux 40 à 50 avant le 15 octobre 2025.
Événement Fête des PX
Pour vous aider à gagner un maximum d'expérience avant le 15 octobre, Niantic vous propose de participer à l'événement Fête des PX
, du 25 août, à 22 heures CEST (13 heures PDT), au 14 octobre 2025 à 23 heures 59 (heure locale). Pendant ce temps, tous les joueurs bénéficieront des bonus suivants, cumulables avec d'autres bonus d'événement :
- PX de capture ×2 pour les Jolis, Superbes et Excellents lancers.
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Raids.
- 3 000 PX supplémentaires en remportant des Combats Dynamax.
- À partir du niveau 5, les Dresseurs auront également accès à une Étude ponctuelle qui pourrait leur faire gagner plus de 7 millions de PX.
Enfin, pour vous faciliter un peu plus la tâche, l'une des tâches de l'Étude gain de niveau au niveau 47 sera modifiée : vous devrez parcourir 25 km au cours d'une semaine seulement deux fois au lieu de huit.
Cette mise à jour majeure devrait permettre à de nombreux Dresseurs de recevoir une avalanche de surprises le 15 octobre prochain, du moins pour ceux qui auront acquis un maximum d'expérience avant cette date. N'hésitez donc pas à prendre part à la Fête des PX pour faire partie des heureux élus, qui pour rappel, peut vous octroyer plus de 7 millions de PX si vous complétez les tâches de l'étude.
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