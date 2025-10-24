Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de novembre 2025 de Pokémon GO.
La 20ème
saison de Pokémon GO
« Transformations fabuleuses » a commencé le 2 septembre 2025, et le programme de ce dernier mois sera chargé puisqu'il accueillera l'événement Terres Sauvages : Global, qui marquera l'entrée d'Angoliath Gigamax sur le jeu. De plus, vous retrouverez d'autres festivités ainsi que deux Week-end Combat Dynamax, et comme d'habitude, des raids variés seront organisés.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de novembre 2025 sur Pokémon GO
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Événements de novembre 2025 sur Pokémon GO
Raids de novembre 2025
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Giratina (Forme Alternative) → du 28 octobre au 4 novembre
- Raikou, Entei et Suicune → du 4 au 11 novembre
- Heatran → du 18 au 25 novembre
- Cobaltium, Terrakium et Viridium → du 25 novembre au 2 décembre
Heures de Raid
- Méga-Ectoplasma, Méga-Ténéfix et Méga-Branette → du 28 octobre au 4 novembre
- Méga-Dardargnan, Méga-Scarabrute et Méga-Scarhino → du 4 au 11 novembre
- Méga-Tyranocif et Méga-Altaria → du 11 au 18 novembre
- Méga-Pharamp → du 18 au 25 novembre
- Méga Ptéra, Méga-Charmina et Méga-Carchacrok → du 25 novembre au 2 décembre
- 5 novembre → Raikou, Entei et Suicune
- 19 novembre → Heatran
- 26 novembre → Terrakium, Cobaltium et Viridium
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 27 octobre au 2 novembre → Chovsourir
- du 3 au 9 novembre → Sepiatop
- du 10 au 16 novembre → Tarsal
- du 17 au 23 novembre → Salarsen Forme Aigüe et Salarsen Forme Grave
- du 24 au 30 novembre → Évoli
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 3 novembre → Sepiatop
- Lundi 10 novembre → Tarsal
- Lundi 17 novembre → Salarsen Forme Aigüe et Salarsen Forme Grave
- Lundi 24 novembre → Évoli
- Lundi 1er décembre → Darumarond
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