Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 24 octobre 2025 à 15h09
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de novembre 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de novembre 2025 (Saison 20, Transformations fabuleuses)
La 20ème saison de Pokémon GO « Transformations fabuleuses » a commencé le 2 septembre 2025, et le programme de ce dernier mois sera chargé puisqu'il accueillera l'événement Terres Sauvages : Global, qui marquera l'entrée d'Angoliath Gigamax sur le jeu. De plus, vous retrouverez d'autres festivités ainsi que deux Week-end Combat Dynamax, et comme d'habitude, des raids variés seront organisés.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de novembre 2025 sur Pokémon GO.

Événements de novembre 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de novembre 2025

Raids Légendaires 
  • Giratina (Forme Alternative) → du 28 octobre au 4 novembre
  • Raikou, Entei et Suicune → du 4 au 11 novembre
  • Heatran → du 18 au 25 novembre
  • Cobaltium, Terrakium et Viridium → du 25 novembre au 2 décembre
Méga-Raids
  • Méga-Ectoplasma, Méga-Ténéfix et Méga-Branette → du 28 octobre au 4 novembre
  • Méga-Dardargnan, Méga-Scarabrute et Méga-Scarhino → du 4 au 11 novembre
  • Méga-Tyranocif et Méga-Altaria → du 11 au 18 novembre
  • Méga-Pharamp → du 18 au 25 novembre
  • Méga Ptéra, Méga-Charmina et Méga-Carchacrok → du 25 novembre au 2 décembre
Heures de Raid
  • 5 novembre → Raikou, Entei et Suicune
  • 19 novembre → Heatran
  • 26 novembre → Terrakium, Cobaltium et Viridium
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 27 octobre au 2 novembre → Chovsourir 
  • du 3 au 9 novembre → Sepiatop
  • du 10 au 16 novembre → Tarsal
  • du 17 au 23 novembre → Salarsen Forme Aigüe et Salarsen Forme Grave
  • du 24 au 30 novembre → Évoli
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 3 novembre → Sepiatop
  • Lundi 10 novembre → Tarsal
  • Lundi 17 novembre → Salarsen Forme Aigüe et Salarsen Forme Grave
  • Lundi 24 novembre → Évoli
  • Lundi 1er décembre → Darumarond
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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