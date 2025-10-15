Pokémon GO : L'événement Âme sauvage 2025 promet une grande aventure, les détails

Découvrez le programme de l'événement Âme sauvage, qui se déroulera sur Pokémon GO en novembre 2025, dans cet article.
Du lundi 10 novembre à 10 heures au vendredi 14 novembre 2025 à 20 heures,
les joueurs de Pokémon GO sont conviés à participer à l'événement Âme sauvage. Au programme, des rencontres, des raids, des combats Dynamax, et surtout, la possibilité de compléter les tâches d'un Passe GO propre à ces festivités. Une avalanche de récompenses pourra ainsi être récupérée, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Âme sauvage
ci-dessous.
Âme sauvage, les détails de l'événement Pokémon GO
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
- Rattata d'Alola
- Ténéfix
- Carvanha
- Chacripan
- Doudouvet
- Baggiguane
- Fluvetin
- Sucroquin
- Strassie
- Goupilou
- Pâtachiot
Combats Dynamax
Combats Dynamax de niveau un
Combats Dynamax de niveau trois
Combats Dynamax de niveau quatre
- Salarsen (Forme Aigüe)
- Salarsen (Forme Grave)
Raids
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront dans les Raids et les Raids Obscurs. Ceux qui seront présents dans les Raids de niveau cinq le seront aussi lors d'une Heure de Raids qui aura lieu chaque jour du planning suivant, entre 18 h et 19 h. Vous recevrez de l'Énergie fusion solaire et de l'Énergie fusion lunaire, en affrontant respectivement Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore.Raids de niveau cinq du lundi 10 novembre
Raids de niveau cinq du mardi 11 novembre
Raids de niveau cinq du mercredi 12 novembre
- Lugia Obscur
- Ho-Oh Obscur
Raids de niveau cinq du jeudi 13 novembre
Raids de niveau cinq du vendredi 14 novembre
- Necrozma Crinière du Couchant
- Necrozma Ailes de l'Aurore
Attaques vedettes
Si vous attrapez les Pokémon suivants durant l'événement, ils connaîtront l'Attaque Chargée Ire de la Nature.
- Tokorico
- Tokopiyon
- Tokotoro
- Tokopisco
Nouveau fond spécial
En participant aux Raids de niveau cinq durant l'événement Âme sauvage,
vous aurez une chance de recevoir un nouveau fond spécial en attrapant un Pokémon. Ce fond souvenir apparaîtra sur la page de résumé du Pokémon afin d'indiquer quand celui-ci a été attrapé et d'immortaliser cette aventure.
Bonus d'événement
- Du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025, la limite de Passes de Raids à distance sera portée à 30.
- Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025, il n'y aura pas de limite de Passes de Raids à distance.
- Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d'oublier l'Attaque Chargée Frustration.
Tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème des Terres Sauvages Pokémon GO
seront disponibles tout au long de l'événement, et leur complétion vous accordera surtout des rencontres avec des Pokémon liés à l'événement.
Nouveaux objets d'avatar et stickers
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :
- Combinaison Chelours
- Coupe de cheveux Fourbelin
- T-shirt Terres Sauvages GO 2025 (violet, gratuit en tant que récompense du Passe GO : Âme sauvage)
- Coupe de cheveux Angoliath (en tant que récompense du Passe GO deluxe : Âme sauvage)
Vous pourrez en outre obtenir des stickers sur le thème des Terres Sauvages Pokémon GO via les PokéStops et les Cadeaux, du lundi 10 novembre, à 10 h, au dimanche 16 novembre, à 18 h.
Ticket Préparatifs sauvages
Le ticket Préparatifs sauvages pourra être acheté du 10 novembre, à 10 h, au 14 novembre, à 18 h. Celui-ci vous donnera accès à une étude ponctuelle accordant des rencontres avec Tarsal Dynamax, Ténéfix Dynamax et d'autres Pokémon liés à l'événement ainsi que des objets premium, dont un Maxi Champi, des Passes de combat premium et des CT.
Passe GO : Âme sauvage
Du lundi 10 novembre, à 10 h, au dimanche 16 novembre, à 18 h, les Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Âme sauvage seront disponibles.
Passe GO et Passe GO deluxe
- Vous recevrez automatiquement le Passe GO : Âme sauvage le lundi 10 novembre, à 10 h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu'au dimanche 16 novembre, à 18 h (heure locale).
- Le Passe GO deluxe : Âme sauvage, la version payante du Passe GO : Âme sauvage, sera disponible pour 14,99 USD.
- Le Passe GO deluxe : Âme sauvage + 10 rangs sera disponible pour 19,99 USD, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.
Pokémon à l'affiche et récompenses
Passe GO deluxe
- Une rencontre avec Cresselia
- Le T-shirt Terres Sauvages GO 2025 (violet)
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
- Une Capsule d'Argent, qui est un objet permettant de porter une statistique (Attaque, Défense ou PV) à son niveau maximal grâce à l'Entraînement Ultime
- Une rencontre avec Darkrai Obscur
- Une Coupe de cheveux Angoliath pour votre avatar
- Des objets premium, tels que de l'Encens, un Œuf Chance, un Incubateur et plus encore
- Des Bonbons L
Bonus d'Échelon majeur
Atteignez les différents Échelons majeurs de votre Passe GO deluxe : Âme sauvage pour profiter des bonus suivants.Rang 15
Rang 30
Rang 45
- 5 000 PX supplémentaires en terminant des Raids
- 5 000 PX supplémentaires en terminant des Combats Dynamax
- Un Bonbon supplémentaire après les Raids
- Un Bonbon L supplémentaire après les Raids
- Un Bonbon supplémentaire après les Combats de Dynamax
- Un Bonbon L supplémentaire après les Combats Dynamax
En quoi consiste l'Entraînement Ultime ?
Avec l'Entraînement Ultime, vous pouvez booster les PV, l'Attaque ou la Défense d'un Pokémon.
En terminant le Passe GO deluxe : Âme sauvage, les Dresseurs obtiendront une Capsule d'Argent. C'est cet objet qu'il faudra utiliser pour commencer l'Entraînement Ultime et porter l'une des statistiques de votre Pokémon à son niveau maximal.
Capsule d'Argent
La Capsule d'Argent est un incroyable objet à usage unique que vous pouvez obtenir en terminant le Passe GO : Âme sauvage ! Vous pouvez l'utiliser pour commencer un Entraînement Ultime avec l'un de vos Pokémon, à condition d'avoir atteint au moins le niveau Bon Copain.
En choisissant le Pokémon à entraîner, vous pouvez sélectionner la statistique que vous souhaitez améliorer. Les Capsules d'Argent sont très rares. Quand vous mettez la main sur l'une d'elles, réfléchissez bien à votre choix.
La Capsule d'Argent obtenue dans le cadre du Passe GO deluxe : Âme sauvage n'est disponible que pour une durée limitée et expirera le lundi 24 novembre 2025, à 23 h 59 (heure locale), peu importe la date à laquelle elle a été obtenue. N'oubliez pas de l'utiliser !
Les tâches de l'Entraînement
Une fois que vous avez confié à votre Pokémon une Capsule d'Argent, vous pouvez commencer l'Entraînement Ultime. Pour cela, différentes tâches vous attendent en fonction de la statistique que vous avez choisi d'améliorer.
Une fois que vous avez utilisé votre Capsule d'Argent, vous aurez 365 jours pour terminer votre Entraînement Ultime. C'est un défi laborieux, mais la récompense en vaut la peine, car votre Pokémon sera plus puissant que jamais !
- Attaque : combattez aux côtés de votre Pokémon.
- Défense : renforcez vos liens avec votre Copain Pokémon en jouant ensemble, en explorant et en attrapant d'autres Pokémon.
- PV : explorez en ayant le Pokémon sélectionné en tant que Copain. Faites tourner des PhotoDisques de PokéStops, gagnez des Bonbons Copain ou vivez d'autres aventures.
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