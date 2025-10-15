Pokémon GO : L'événement Âme sauvage 2025 promet une grande aventure, les détails

Découvrez le programme de l'événement Âme sauvage, qui se déroulera sur Pokémon GO en novembre 2025, dans cet article.

Âme sauvage, les détails de l'événement Pokémon GO

Rencontres sauvages

Rattata d'Alola

Ténéfix

Carvanha

Chacripan

Doudouvet

Baggiguane

Fluvetin

Sucroquin

Strassie

Goupilou

Pâtachiot

Combats Dynamax

Tarsal

Ténéfix

Salarsen (Forme Aigüe)

Salarsen (Forme Grave)

Raids

Lugia Obscur

Ho-Oh Obscur

Tokorico

Tokopiyon

Necrozma Crinière du Couchant

Tokotoro

Tokopisco

Necrozma Ailes de l'Aurore

Attaques vedettes

Tokorico

Tokopiyon

Tokotoro

Tokopisco

Nouveau fond spécial

Bonus d'événement

Du lundi 10 au vendredi 14 novembre 2025, la limite de Passes de Raids à distance sera portée à 30.

Du samedi 15 au dimanche 16 novembre 2025, il n'y aura pas de limite de Passes de Raids à distance.

Vous pourrez utiliser une CT Attaque Chargée pour permettre à un Pokémon Obscur d'oublier l'Attaque Chargée Frustration.

Tâches d'Étude de terrain

Nouveaux objets d'avatar et stickers

Combinaison Chelours

Coupe de cheveux Fourbelin

T-shirt Terres Sauvages GO 2025 (violet, gratuit en tant que récompense du Passe GO : Âme sauvage)

Coupe de cheveux Angoliath (en tant que récompense du Passe GO deluxe : Âme sauvage)

Ticket Préparatifs sauvages

Passe GO : Âme sauvage

Passe GO et Passe GO deluxe

Vous recevrez automatiquement le Passe GO : Âme sauvage le lundi 10 novembre, à 10 h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu'au dimanche 16 novembre, à 18 h (heure locale).

le lundi 10 novembre, à 10 h (heure locale). Vous pourrez amasser des Points GO et monter de rang jusqu'au dimanche 16 novembre, à 18 h (heure locale). Le Passe GO deluxe : Âme sauvage , la version payante du Passe GO : Âme sauvage, sera disponible pour 14,99 USD.

, la version payante du Passe GO : Âme sauvage, sera disponible pour 14,99 USD. Le Passe GO deluxe : Âme sauvage + 10 rangs sera disponible pour 19,99 USD, qui octroie automatiquement le nombre de Points GO nécessaires pour atteindre le rang 11.

Pokémon à l'affiche et récompenses

Une rencontre avec Cresselia

Le T-shirt Terres Sauvages GO 2025 (violet)

Des Poussières Étoile

Des PX

Des Poké Balls

Des Bonbons

Une Capsule d'Argent, qui est un objet permettant de porter une statistique (Attaque, Défense ou PV) à son niveau maximal grâce à l'Entraînement Ultime

Une rencontre avec Darkrai Obscur

Une Coupe de cheveux Angoliath pour votre avatar

Des objets premium, tels que de l'Encens, un Œuf Chance, un Incubateur et plus encore

Des Bonbons L

Bonus d'Échelon majeur

Durée des Encens ×2

5 000 PX supplémentaires en terminant des Raids

5 000 PX supplémentaires en terminant des Combats Dynamax

Un Bonbon supplémentaire après les Raids

Un Bonbon L supplémentaire après les Raids

Un Bonbon supplémentaire après les Combats de Dynamax

Un Bonbon L supplémentaire après les Combats Dynamax

En quoi consiste l'Entraînement Ultime ?

Capsule d'Argent La Capsule d'Argent est un incroyable objet à usage unique que vous pouvez obtenir en terminant le Passe GO : Âme sauvage ! Vous pouvez l'utiliser pour commencer un Entraînement Ultime avec l'un de vos Pokémon, à condition d'avoir atteint au moins le niveau Bon Copain.



En choisissant le Pokémon à entraîner, vous pouvez sélectionner la statistique que vous souhaitez améliorer. Les Capsules d'Argent sont très rares. Quand vous mettez la main sur l'une d'elles, réfléchissez bien à votre choix.



La Capsule d'Argent obtenue dans le cadre du Passe GO deluxe : Âme sauvage n'est disponible que pour une durée limitée et expirera le lundi 24 novembre 2025, à 23 h 59 (heure locale), peu importe la date à laquelle elle a été obtenue. N'oubliez pas de l'utiliser !



Les tâches de l'Entraînement Une fois que vous avez confié à votre Pokémon une Capsule d'Argent, vous pouvez commencer l'Entraînement Ultime. Pour cela, différentes tâches vous attendent en fonction de la statistique que vous avez choisi d'améliorer.

Attaque : combattez aux côtés de votre Pokémon.

Défense : renforcez vos liens avec votre Copain Pokémon en jouant ensemble, en explorant et en attrapant d'autres Pokémon.

PV : explorez en ayant le Pokémon sélectionné en tant que Copain. Faites tourner des PhotoDisques de PokéStops, gagnez des Bonbons Copain ou vivez d'autres aventures. Une fois que vous avez utilisé votre Capsule d'Argent, vous aurez 365 jours pour terminer votre Entraînement Ultime. C'est un défi laborieux, mais la récompense en vaut la peine, car votre Pokémon sera plus puissant que jamais !

les joueurs de Pokémon GO sont conviés à participer à l'événement Âme sauvage. Au programme, des rencontres, des raids, des combats Dynamax, et surtout, la possibilité de compléter les tâches d'un Passe GO propre à ces festivités. Une avalanche de récompenses pourra ainsi être récupérée, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter leci-dessous.Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront dans les Raids et les Raids Obscurs. Ceux qui seront présents dans les Raids de niveau cinq le seront aussi lors d'une Heure de Raids qui aura lieu chaque jour du planning suivant, entre 18 h et 19 h. Vous recevrez de l'Énergie fusion solaire et de l'Énergie fusion lunaire, en affrontant respectivement Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l'Aurore.Si vous attrapez les Pokémon suivants durant l'événement, ils connaîtrontEn participant aux Raids de niveau cinq durantvous aurez une chance de recevoir un nouveau fond spécial en attrapant un Pokémon. Ce fond souvenir apparaîtra sur la page de résumé du Pokémon afin d'indiquer quand celui-ci a été attrapé et d'immortaliser cette aventure.Des tâches d'Étude de terrain sur le thème des Terres Sauvagesseront disponibles tout au long de l'événement, et leur complétion vous accordera surtout des rencontres avec des Pokémon liés à l'événement.Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu pendant l'événement, et même après :Vous pourrez en outre obtenir des stickers sur le thème des Terres Sauvages Pokémon GO via les PokéStops et les Cadeaux, du lundi 10 novembre, à 10 h, au dimanche 16 novembre, à 18 h.Le ticket Préparatifs sauvages pourra être acheté du 10 novembre, à 10 h, au 14 novembre, à 18 h. Celui-ci vous donnera accès à une étude ponctuelle accordant des rencontres avec Tarsal Dynamax, Ténéfix Dynamax et d'autres Pokémon liés à l'événement ainsi que des objets premium, dont un Maxi Champi, des Passes de combat premium et des CT.Du lundi 10 novembre, à 10 h, au dimanche 16 novembre, à 18 h, les Passe GO et Passe GO deluxe de l'événement Âme sauvage seront disponibles.Atteignez les différents Échelons majeurs de votre Passe GO deluxe : Âme sauvage pour profiter des bonus suivants.En terminant le Passe GO deluxe : Âme sauvage, les Dresseurs obtiendront une Capsule d'Argent. C'est cet objet qu'il faudra utiliser pour commencer l'Entraînement Ultime et porter l'une des statistiques de votre Pokémon à son niveau maximal.