Pokémon GO : Justice finale marquera l'entrée de Keldeo Aspect Décidé et de Keldeo chromatique, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 11 novembre 2025 à 21h25
L'événement Justice finale se déroulera en novembre 2025 sur Pokémon GO, et les Dresseurs auront tout intérêt à ne pas le manquer : Keldeo Aspect Décidé va débarquer sur le jeu mobile pour la première fois.
Pokémon GO : Justice finale marquera l'entrée de Keldeo Aspect Décidé et de Keldeo chromatique, les détails
Du mardi 25 novembre à 10 heures au dimanche 30 novembre 2025 à 20 heures, les joueurs de Pokémon GO sont conviés à l'événement Justice finale, qui marquera l'entrée de Keldeo Aspect Décidé. En plus de cela, vous pourrez, si la chance est de votre côté, capturer un Keldeo chromatique, et participer à diverses activités. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Justice finale ci-dessous.

Justice finale, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon

Keldeo Aspect Décidé, le Pokémon Poulain, va faire son entrée sur Pokémon GO au cours de l'événement Justice finale. De ce fait, la dernière partie du scénario d'étude spéciale deviendra accessible dès le 25 novembre. Vous devrez utiliser 50 Bonbons Keldeo pour obtenir l'autre forme de ce Pokémon. Keldeo pourra apprendre l'Attaque Chargée Lame Ointe.
  • Combats de Dresseurs : 70 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Notez que le scénario est accessible quand bon vous semble durant la saison, et que si vous ne l'avez pas récupéré avant le 2 décembre (date de fin de Transformations fabuleuses), il sera possible d'obtenir une nouvelle étude spéciale ultérieurement.

Keldeo chromatique 

Pour la première fois sur Pokémon GO, vous pourrez rencontrer un Keldeo chromatique. Le ticket de l'Étude magistrale menant à cette rencontre sera disponible à l'achat mondialement dès le début de l'événement Justice Finale. Il coûtera 7,99 USD (ou l'équivalant dans votre devise locale, plus taxes et frais applicables). 

entree-keldeo-chromatique

Bonus d'événement

  • Recevez jusqu'à deux Passes de Raid gratuits en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes pendant l'événement.

Rencontres sauvages

Les Pokémon de l'événement apparaîtront à l'état sauvage, et parmi eux, vous aurez l'occasion de rencontrer :
  • Kicklee
  • Tygnon
  • Kapoera
  • Farfuret de Hisui
  • Crabagarre
Vos chances de croiser le chemin Kicklee, Tygnon et Kapoera sous leur forme chromatique seront également accrues.

Raids

Raids de niveau un
  • Machoc
  • Charpenti
  • Pandespiègle
Raids de niveau trois
  • Canarticho de Galar
  • Judokrak
  • Karaclée

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous octroieront surtout des rencontres avec les Pokémon suivants, et des Bonbons Keldeo.
  • Canarticho de Galar
  • Fragilady de Hisui
  • Judokrak
  • Karaclée

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement vous seront proposés. Leur complétion vous offrira des PX, des Poussières Étoile et des Passes de combat premium.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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