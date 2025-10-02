Pokémon GO organise l'incontournable Terres Sauvages : Global introduisant Angoliath Gigamax en novembre, les détails de l'événement mondial

Découvrez tout ce que réserve l'événement Terres Sauvages : Global de Pokémon GO en novembre 2025 dans cet article.
Un rendez-vous incontournable attend les joueurs de Pokémon GO
les 15 et 16 novembre 2025
de 10 heures à 18 heures, l'événement Terres Sauvages : Global.
En effet, chacun d'entre eux vous est convié à s'allier aux Dresseurs du monde entier pour découvrir des Pokémon imposants et affronter pour la première fois Angoliath Gigamax. De multiples activités et bonus sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Terres sauvages Pokémon GO : Global
ci-dessous.
Terres Sauvages Pokémon GO : Global, les détails de l'événement mondial
Que diriez-vous de passer un week-end plus magique encore dans les Terres sauvages GO avec une étude spéciale exclusive, des bonus supplémentaires et plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques ? Alors le ticket de l'événement mondial, disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO, est fait pour vous !
Ticket Terres Sauvages : Global
En faisant l'acquisition d'un ticket via le magasin en ligne Pokémon GO, vous recevrez un nouvel objet d'avatar, la Couronne de fleurs.
Angoliath Gigamax
Même sans disposer d'un ticket, vous pourrez affronter pour la première fois sur Pokémon GO Angoliath Gigamax
, qui fera son entrée lors de l'événement mondial dans les Combats Dynamax de niveau six au cours des deux jours de Terres sauvages : Mondial. Le scénario d'Étude spéciale vous permettra aussi d'en apprendre plus à son sujet. Angoliath ne sera pas le seul à être introduit à ce moment, puisque Grimalin
et Fourbelin, ses évolutions
l'accompagneront. Notez qu'Angoliath Gigamax pourra éclore des Œufs de 5 km, et que les plus chanceux parmi vous pourront le rencontrer en version chromatique.
- Utilisez 25 Bonbons Grimalin pour faire évoluer Grimalin en Fourbelin. Utilisez 100 Bonbons Grimalin pour faire évoluer Fourbelin en Angoliath.
Sauvez Darkrai Obscur de la Team GO Rocket
Cette année, la Team GO Rocket s'aventurera dans les Terres Sauvages GO, avec Darkrai Obscur à ses côtés pour la première dans Pokémon GO.
Le samedi, Cresselia Obscur apparaîtra dans les Raids obscurs. Le dimanche, ce sera au tour de Darkrai Obscur de hanter ces Arènes. Vous pourrez également rencontrer leurs versions chromatiques, si votre bonne étoile vous le permet !
Nouveaux Pokémon chromatiques
Si la chance est avec vous, vous pourriez croiser les nouveaux Pokémon chromatiques
suivants lors de l'événement : Zarbi W, Bibichut et Grimalin.
Les détenteurs du ticket auront plus de chances de les rencontrer.
Nouveau fond spécial
Les Dresseurs qui participent aux Raids et Combats Dynamax durant l'événement Terres Sauvages Pokémon GO : Mondial auront une chance de recevoir un nouveau fond spécial après avoir attrapé un Pokémon. Ces fonds souvenirs apparaîtront sur la page de résumé du Pokémon afin d'indiquer quand celui-ci a été attrapé et d'immortaliser votre aventure dans les Terres Sauvages Pokémon GO.
Lors de l'événement, Cresselia Obscur, Darkrai Obscur, Chelours portant une cape des Terres Sauvages et Angoliath Gigamax auront tous une chance d'avoir ce fond spécial.
Pokémon vedette
- Combats Dynamax → Angoliath Gigamax
- Raids de niveau trois → Chelours portant une cape des Terres Sauvages
- Raids Obscurs → Samedi : Cresselia Obscur, Dimanche : Darkrai Obscur
État sauvage
Les Pokémon de l'événement alterneront toutes les heures. L'Heure Ténèbres menaçantes ouvrira le bal, suivie de l'Heure Fée fantaisie.Heure Ténèbres menaçantes
Heure Fée fantaisie
- Miaouss d'Alola
- Tadmorv d'Alola
- Fantominus
- Hoothoot
- Cornèbre
- Farfuret
- Malosse
- Medhyèna
- Zigzaton de Galar
- Grainipiot
- Ningale
- Cacnea
- Crikzik
- Moufouette
- Rapion
- Baggiguane
- Zorua
- Trompignon
- Solochi
- Sepiatop
- Brocélôme
- Grimalin
- Fantyrm
- Mélofée
- Goupix d'Alola
- Rondoudou
- Ponyta de Galar
- Leveinard
- Togetic
- Marill
- Snubbull
- Tarsal
- Skitty
- Tylton
- Barpau
- Ceribou
- Nanméouïe
- Doudouvet
- Nucléos
- Dedenne
- Trousselin
- Otaquin
- Bombydou
- Bibichut
- Grimalin
- Olivini
Pokémon imposants
Dans les Terres Sauvages, vous pourrez rencontrer des Pokémon particulièrement puissants appelés « Pokémon imposants ». Ces Pokémon présentent plusieurs caractéristiques communes.
Samedi
- Plus de chances d'avoir des statistiques élevées d'Attaque, de Défense et de PV
- Plus de chances d'être de taille XL ou XXL
- Capture plus difficile
- Si la chance vous sourit, vous pourrez même rencontrer les versions chromatiques de ces Pokémon imposants. Utilisez la Safari GO Ball de l'événement afin d'augmenter vos chances d'attraper ces Pokémon.
Dimanche
- Grodoudou
- Galopa de Galar
- Tyranocif
- Mysdibule
- Absol
- Golemastoc
- Sorcilence
- Ixon
- Miascarade
- Feunard d'Alola
- Smogogo de Galar
- Granbull
- Démolosse
- Gardevoir
- Corboss
- Carchacrok
- Drascore
- Dimoret
Œufs de 5 km
- Mime Jr.
- Mascaïman
- Scalpion
- Strassie
- Grimalin
- Forgerette
Rencontres Encens
Les Pokémon imposants suivants seront attirés par les Encens (mis à part l'Encens d'aventure quotidienne) les jours de l'événement.
- Feunard d'Alola
- Galopa de Galar
- Tyranocif
- Mysdibule
- Absol
- Carchacrok
- Drascore
- Dimoret
- Sorcilence
- Miascarade
Pour les titulaires d'un ticket
Rencontres Encens
En plus des Pokémon imposants attirés pour l'ensemble des Dresseurs, les Pokémon suivants seront attirés par les Encens des personnes titulaires d'un ticket (mis à part l'Encens d'aventure quotidienne) lors de l'événement. De plus, avec un peu de chance et à condition de détenir un ticket, Zarbi W pourra être rencontré sous sa version chromatique pour la première fois dans Pokémon GO grâce à l'Encens.
- Zarbi D
- Zarbi I
- Zarbi L
- Zarbi W
- Feunard d'Alola
- Galopa de Galar
- Tyranocif
- Mysdibule
- Absol
- Carchacrok
- Drascore
- Dimoret
- Sorcilence
- Miascarade
- Créhelf
- Créfollet
- Créfadet
Recherches
Études spéciales
Étude de terrain
- Si vous détenez un ticket, vous pourrez accéder à un scénario d'Étude spéciale exclusif lors de l'événement Terres Sauvages Pokémon GO : Global, qui commencera le 15 novembre 2025. Au cours de cette Étude libre, vous devrez choisir d'approfondir vos connaissances sur les Pokémon de type Ténèbres ou de type Fée. Vous gagnerez ensuite une médaille selon votre choix.
- Vous aurez plus de chances de recevoir des Études de terrain sur le thème de l'événement au cours de celui-ci. Accomplissez les tâches associées pour rencontrer les Pokémon à l'affiche.
Bonus et fonctionnalités
Tous les joueurs recevront les récompenses et les bonus suivants entre 10 h et 18 h :
En exclusivité pour les titulaires d'un ticket
- Jusqu'à 3 Passes de Raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- Limite de collecte de Particules Max augmentée à 1 600.
- Trois rencontres d'événement surprise dans Cliché GO : lorsque vous prenez des photos au cours de l'événement, n'importe quel Pokémon peut vous surprendre.
- Plus de chances de rencontrer des Pokémon chromatiques.
- Limite de collecte de Particules Max augmentée à 3 200.
- Davantage de Particules Max dans les Sources d'Énergie et lors de l'exploration.
- Le coût nécessaire pour débloquer et renforcer des capacités Dynamax sera réduit d'un quart.
- Jusqu'à 6 Passes de Raids gratuits par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes.
- 2 fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Plus de chances d'obtenir des Œufs de 5 km en faisant tourner les PokéStops et les PhotoDisques dans les Arènes.
- Distance d'éclosion réduite de moitié pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'événement.
- Durée des Modules Leurre activés allongée à 2 heures.
- 6 rencontres d'événement surprise dans Cliché GO : lorsque vous prenez des photos au cours de l'événement, n'importe quel Pokémon peut vous surprendre !
- Jusqu'à 6 échanges spéciaux par jour.
- Coût des échanges en Poussière Étoile réduit de moitié.
Attaques vedettes
Certains Pokémon que vous rencontrerez ou ferez évoluer durant l'événement connaîtront une attaque vedette.
- Galopa de Galar: Éclair Fou
- Gardevoir: Synchropeine
- Absol: Centrifugifle
- Carchacrok: Telluriforce
- Chelours portant une cape des Terres Sauvages: Vampipoing
- Ixon: Blocage
- Miascarade: Végé-Attaque
Rendez-vous donc les 15 et 16 novembre 2025 pour vivre un événement sur-mesure sur Pokémon GO.
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