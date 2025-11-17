Pokémon GO : Lugia Dynamax débarque en novembre 2025 au cours d'un Week-end Combat Dynamax

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 novembre 2025 à 20h30
Découvrez ce que vous réserve le Week-end Combat Dynamax marquant l'entrée de Lugia Dynamax sur Pokémon GO en novembre 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Lugia Dynamax débarque en novembre 2025 au cours d'un Week-end Combat Dynamax
La saison Transformations fabuleuses de Pokémon GO se clôturera sur l'entrée de Lugia Dynamax, à l'occasion d'un Week-end Combat Dynamax organisé du samedi 29 novembre à 6 heures, au dimanche 30 novembre 2025 à 21 heures. Pour célébrer cela, vous pourrez participer à une étude ponctuelle gratuite et bénéficier de plusieurs bonus. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme du Week-end Combat mettant à l'honneur Lugia Dynamax ci-dessous.

Week-end Combat Dynamax Lugia Dynamax, les détails de l'événement

Nouveau Pokémon Dynamax 

Lugia Dynamax apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau cinq sur Pokémon GO au cours du Week-end Combat Dynamax de novembre 2025. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.

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Bonus d'événement

  • Limite de collecte de Particules Max augmentée à 1 600.
  • Distance nécessaire pour obtenir des Particules Max divisée par 4.
  • Renouvellement plus fréquent des Sources d'Énergie.
  • Gains en Particules Max ×8 aux Sources d'Énergie.

Étude ponctuelle gratuite

Une étude ponctuelle gratuite sera disponible pour tous les joueurs dès le mardi 25 novembre 2025 à 6 heures. En guise de récompense pour vos efforts, vous obtiendrez une rencontre avec Fantominus Dynamax, l'un des counters de Lugia Dynamax. En plus de cela, vous recevrez des Bonbons Fantominus, des Particules Max et d'autres récompenses pour renforcer votre équipe. Toutes les tâches devront être accomplies et les butins réclamés avant le dimanche 30 novembre à 21 heures.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Boost Combat Dynamax

Une Boîte Boost Combat Dynamax sera disponible en exclusivité sur le magasin en ligne Pokémon GO au prix de 9,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Cette offre comprend un Maxi Champi et sept Lots de Particules Max, afin de vous préparer pour vos rencontres avec Lugia Dynamax !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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