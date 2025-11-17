Pokémon GO : Lugia Dynamax débarque en novembre 2025 au cours d'un Week-end Combat Dynamax

Découvrez ce que vous réserve le Week-end Combat Dynamax marquant l'entrée de Lugia Dynamax sur Pokémon GO en novembre 2025 dans cet article.
La saison Transformations fabuleuses de Pokémon GO
se clôturera sur l'entrée de Lugia Dynamax, à l'occasion d'un Week-end Combat Dynamax organisé du samedi 29 novembre à 6 heures, au dimanche 30 novembre 2025 à 21 heures
. Pour célébrer cela, vous pourrez participer à une étude ponctuelle gratuite et bénéficier de plusieurs bonus. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme du Week-end Combat mettant à l'honneur Lugia Dynamax
ci-dessous.
Week-end Combat Dynamax Lugia Dynamax, les détails de l'événement
Nouveau Pokémon Dynamax
Lugia Dynamax
apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau cinq sur Pokémon GO
au cours du Week-end Combat Dynamax de novembre 2025
. Les plus chanceux parmi vous pourront même le rencontrer en version chromatique.
Bonus d'événement
- Limite de collecte de Particules Max augmentée à 1 600.
- Distance nécessaire pour obtenir des Particules Max divisée par 4.
- Renouvellement plus fréquent des Sources d'Énergie.
- Gains en Particules Max ×8 aux Sources d'Énergie.
Étude ponctuelle gratuite
Une étude ponctuelle gratuite sera disponible pour tous les joueurs dès le mardi 25 novembre 2025 à 6 heures. En guise de récompense pour vos efforts, vous obtiendrez une rencontre avec Fantominus Dynamax, l'un des counters de Lugia Dynamax. En plus de cela, vous recevrez des Bonbons Fantominus, des Particules Max et d'autres récompenses pour renforcer votre équipe. Toutes les tâches devront être accomplies et les butins réclamés avant le dimanche 30 novembre à 21 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Boost Combat Dynamax
Une Boîte Boost Combat Dynamax sera disponible en exclusivité sur le magasin en ligne Pokémon GO au prix de 9,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Cette offre comprend un Maxi Champi et sept Lots de Particules Max, afin de vous préparer pour vos rencontres avec Lugia Dynamax !
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