Pokémon GO : Tissenboule et Filentrappe intègrent le jeu avec l'événement Clairière enchantée, les détails

Un nouveau Pokémon et son évolution, Tissenboule et Filentrappe, vont faire leur entrée sur Pokémon GO en novembre 2025 avec l'événement Clairière enchantée. Retrouvez les détails dans cet article.
Du mardi 4 novembre, à 10 heures, au dimanche 9 novembre 2025, à 20 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
auront l'opportunité de participer à l'événement Clairière enchantée pour rencontrer pour la première fois Tissenboule et Filentrappe. Plusieurs activités seront disponibles à cette occasion, comme des Raids, des études et des défis, et vous bénéficierez de divers bonus. Pour en savoir plus sur ce que vous réserve les festivités, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Clairière enchantée
ci-dessous.
Clairière enchantée, les détails de l'événement
Nouveaux Pokémon
Tissenboule
, le Pokémon Boule de Fil, et Filentrappe
, le Pokémon Piège, arrivent sur Pokémon GO
pour la première fois avec l'événement Clairière enchantée
en novembre 2025. Notez que pour faire évoluer Tissenboule en Filentrappe, vous aurez besoin de 50 Bonbons Tissenboule.
Suivez la lumière
- L'arbre qui cache la forêt : suivez la lueur qui indique les parcelles de forêt de l'événement, sous les PokéStops !
Bonus d'événement
- 2 fois plus de PX en faisant tourner les PhotoDisques des PokéStops.
- Durée des Modules Leurre doublée.
- Plus de chances de rencontrer des Paras et des Cerfrousse chromatiques.
Rencontres sauvages
Pendant toute la durée de l'événement Clairière enchantée
, il sera possible de rencontrer à l'état sauvage des spécimens tels que Paras, Cerfrousse et Goupilou, voire Tissenboule (si la chance est de votre côté).
Pokémon attirés par le Module Leurre Moussu
Les Pokémon suivants seront attirés plus souvent par les Modules Leurre Moussu.
- Paras
- Cerfrousse
- Doudouvet
- Chlorobule
- Carabing
- Escargaume
- Tissenboule
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Paras
- Cerfrousse
- Tissenboule
- Manternel
- Brutapode
- Draïeul
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain propres à l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon listés dans cette section :
- Paras
- Cerfrousse
- Doudouvet
- Chlorobule
- Carabing
- Escargaume
- Draïeul
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront disponibles. Les terminer vous permettra de récupérer des PX et des rencontres avec Tissenboule.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, pour obtenir les butins suivants :
- 1 Module Leurre Moussu
- 2 Encens
- 3 Œufs chance
- Des rencontres avec Paras, Cerfrousse, Draïeul et Tissenboule
Les tickets pour cette Étude ponctuelle ne seront disponibles dans la boutique du jeu que jusqu'au 9 novembre 2025 à 20 h (heure locale).
commentaire (0)