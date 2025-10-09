Pokémon GO : Miasmax Gigamax sera votre adversaire en novembre au cours d'une Journée Combat Dynamax, les détails

Découvrez le programme de la Journée Combat Dynamax du 1er novembre 2025, introduisant Miasmax Gigamax sur Pokémon GO.
Le samedi 1er novembre 2025 de 14 heures à 17 heures
, tous les joueurs de Pokémon GO
pourront fêter la Toussaint en affrontant Miasmax Gigamax au cours d'une Journée Combat Dynamax. Une étude ponctuelle vous sera proposée au préalable pour bien vous préparer au combat, et vous pourrez vous offrir un ticket octroyant des bonus supplémentaires. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de la Journée Combat Dynamax Miasmax Gigamax
ci-dessous.
Journée Combat Dynamax Miasmax Gigamax, les détails de l'événement
Nouveau Pokémon Gigamax
Miasmax Gigamax
apparaîtra pour la première fois dans les Combats Dynamax de niveau six sur Pokémon GO
au cours de la Journée Combat Dynamax du 1er
novembre 2025. Les plus chanceux parmi vous pourront même le capturer en version chromatique.
Bonus d'événement
Samedi 1er novembre, de 14 heures à 17 heures :
Samedi 1er novembre, de minuit à 17 heures :
- La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
- Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats G-Max.
- Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
- Vous obtiendrez 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie.
- Vous pourrez effectuer 2 Échanges spéciaux supplémentaires.
- Du 1er novembre, à 1 h CET (31 octobre à 17 h PDT), au 2 novembre, à 4 h CET (1er novembre à 20 h PDT), la limite de Raids à distance passera de 10 à 20.
- Vous obtiendrez 2 fois plus de Particules Max en explorant.
- La distance à parcourir pour recueillir des Particules Max sera divisée par 4.
- Chaque jour, au fil de votre exploration, vous pourrez collecter des Particules Max depuis le menu À proximité. Le Suivi d'exploration permet également de vous assurer que la distance parcourue est bien comptabilisée. Consultez régulièrement le menu À proximité, l'icône indiquant que des Particules Max peuvent être collectées pourrait y apparaître.
- Pour profiter de ces bonus, vous devrez d'abord collecter toutes les Particules Max disponibles dans le menu À proximité.
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle vous permettant de vous préparer à l'événement sera disponible. En effet, elle vous accordera une rencontre avec un Pokémon Dynamax efficace contre Miasmax Gigamax, Rototaupe Dynamax. Vous recevrez aussi des Bonbons et des Particules Max. L'étude sera disponible du lundi 27 octobre à 6 heures au samedi 1er
novembre à 17 heures.
Ticket d'événement
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, accordant surtout les butins suivants :
Vous profiterez également des bonus suivants :
- 2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax
- Augmentation de la limite de collecte de Particules Max à 5 600
Cette étude ponctuelle sera disponible le samedi 1er
novembre 2025, de 14 heures à 17 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Boost Combat Dynamax
La Boîte Boost Combat Dynamax sera disponible en exclusivité sur le magasin en ligne Pokémon GO au prix de 9,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Cette offre comprend un Maxi Champi ainsi que sept Lots de Particules Max, afin de vous préparer pour vos rencontres avec Miasmax Gigamax !
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