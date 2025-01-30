Pokémon GO : Le calendrier de février 2025 (Saison 17, Double Destinée)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de février 2025 de Pokémon GO.
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO
continue en février 2025, et le programme sera tout aussi chargé qu'en janvier. En effet, plusieurs événements seront organisés et le mois se terminera en beauté avec En route pour Unys. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de février2025 sur Pokémon GO
.
Événements de février 2025 sur Pokémon GO
Raids de février 2025
Raids Obscurs
Tous les week-end du mois de février 2025, vous pourrez affronter Regirock
dans les Raids Obscurs.
Raids Légendaires
Méga-Raids
- Dialga : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
- Amovénus Forme Avatar : du jeudi 6 au mercredi 17 février
- Yveltal : du mercredi 17 au mercredi 24 février
- ? : du mercredi 24 février au lundi 3 mars
- Xerneas : du lundi 3 au mardi 4 mars
Heures de Raids
- Méga-Charmina : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
- Méga-Tyranocif : du jeudi 6 au mercredi 17 février
- Méga-Carchacrok : du mercredi 17 février au mardi 4 mars
Combats Dynamax
- 5 février → Dialga
- 12 février → Amovénus
- 19 février → Yveltal
- 26 février → Xerneas
Lundis Dynamax
- jusqu'au 3 février → Bulbizarre, Électhor, Hexagel, Ouistempo et Moumouton
- du 3 au 10 février → Carapuce, Machoc, Krabby, Sulfura et Larméléon
- du 10 au 17 février → Machoc, Hexagel, Flambino, Rongourmand et Hexadron
- du 17 au 24 février → Machoc, Poichigeon, Ouistempo et Hexadron
- du 24 février au 3 mars → Poichigeon, Darumarond, Larméléon
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
- Lundi 3 février → Sulfura Dynamax
- Lundi 10 février → Rongourmand Dynamax
- Lundi 17 février → Poichigeon Dynamax
- Lundi 24 février → Darumarond Dynamax
- Lundi 3 mars → Terhal
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