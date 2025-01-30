Pokémon GO : Le calendrier de février 2025 (Saison 17, Double Destinée)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 30 janvier 2025 à 14h17
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de février 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de février 2025 (Saison 17, Double Destinée)
La dix-septième saison, Double Destinée, de Pokémon GO continue en février 2025, et le programme sera tout aussi chargé qu'en janvier. En effet, plusieurs événements seront organisés et le mois se terminera en beauté avec En route pour Unys. Comme d'habitude, des heures de raids, des raids obscurs et légendaires ainsi que les lundis Dynamax seront aussi d'actualité, ce qui vous permettra de varier les activités.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de février2025 sur Pokémon GO.

Événements de février 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de février 2025

Raids Obscurs

Tous les week-end du mois de février 2025, vous pourrez affronter Regirock dans les Raids Obscurs.

regirock

Raids Légendaires 
  • Dialga : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
  • Amovénus Forme Avatar : du jeudi 6 au mercredi 17 février
  • Yveltal : du mercredi 17 au mercredi 24 février
  • ? : du mercredi 24 février au lundi 3 mars
  • Xerneas : du lundi 3 au mardi 4 mars
Méga-Raids
  • Méga-Charmina : du vendredi 24 janvier au jeudi 6 février
  • Méga-Tyranocif : du jeudi 6 au mercredi 17 février
  • Méga-Carchacrok : du mercredi 17 février au mardi 4 mars
Heures de Raids
  • 5 février → Dialga
  • 12 février → Amovénus
  • 19 février → Yveltal
  • 26 février → Xerneas
Combats Dynamax
  • jusqu'au 3 février → Bulbizarre, Électhor, Hexagel, Ouistempo et Moumouton
  • du 3 au 10 février → Carapuce, Machoc, Krabby, Sulfura et Larméléon
  • du 10 au 17 février → Machoc, Hexagel, Flambino, Rongourmand et Hexadron
  • du 17 au 24 février → Machoc, Poichigeon, Ouistempo et Hexadron
  • du 24 février au 3 mars → Poichigeon, Darumarond, Larméléon
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures.
  • Lundi 3 février → Sulfura Dynamax
  • Lundi 10 février → Rongourmand Dynamax
  • Lundi 17 février → Poichigeon Dynamax
  • Lundi 24 février → Darumarond Dynamax
  • Lundi 3 mars → Terhal 
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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