Pokémon GO : L'événement Amitiés sans faille introduira Sinistrail, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Amitiés sans faille de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO
va accueillir un nouvel événement du mardi 11 février à 10 heures au samedi 15 février à 20 heures, Amitiés sans faille.
Les joueurs pourront alors bénéficier de divers bonus, participer à des Raids ou encore faire des rencontres sauvages. Vous croiserez notamment la route de Sinistrail pour la première fois sur le jeu, et pour en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend, découvrez les détails de l'événement Amitiés sans faille
ci-dessous.
Événement Amitiés sans faille de Pokémon GO, les détails
Bonus d'événement
- Vous gagnerez le double de PX en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront une heure.
- Les Modules Leurre attireront différents Pokémon tout au long de l'événement, notamment Taupiqueur, Ramoloss, Kokiyas, Insolourdo, Bombydou et Mimantis.
- Vous recevrez 500 Poussières Étoile supplémentaires en attrapant les Pokémon suivants : Taupiqueur, Ramoloss, Kokiyas, Insolourdo, Bombydou et Mimantis.
Nouveau Pokémon
- Sinistrail, le Pokémon Varech, apparaîtra dans les Raids pour ses débuts sur Pokémon GO.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. Les chances de rencontrer les formes chromatiques de Taupiqueur et Insolourdo seront aussi augmentées pour l'occasion.
- Nidoran (mâle et femelle)
- Taupiqueur
- Ramoloss
- Kokiyas
- Insolourdo
- Rémoraid
- Démanta
- Posipi
- Négapi
- Muciole
- Lumivole
- Bombydou
- Mimantis
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Kokiyas
- Crabicoque
- Venalgue
Raids de niveau cinq
Méga-Raids
- Flagadoss
- Hippodocus
- Sinistrail
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous permettra de recevoir des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec Compagnol.
Défis de collection
Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront aussi de la partie. En attrapant des Pokémon, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile et des Super Balls.
Épreuves PokéStop
Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops.
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