Pokémon GO : L'événement Amitiés sans faille introduira Sinistrail, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 février 2025 à 10h17
Retrouvez les détails de l'événement Amitiés sans faille de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Amitiés sans faille introduira Sinistrail, les détails
Pokémon GO va accueillir un nouvel événement du mardi 11 février à 10 heures au samedi 15 février à 20 heures, Amitiés sans faille. Les joueurs pourront alors bénéficier de divers bonus, participer à des Raids ou encore faire des rencontres sauvages. Vous croiserez notamment la route de Sinistrail pour la première fois sur le jeu, et pour en apprendre un peu plus sur ce qui vous attend, découvrez les détails de l'événement Amitiés sans faille ci-dessous.

Événement Amitiés sans faille de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • Vous gagnerez le double de PX en attrapant des Pokémon.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront une heure.
  • Les Modules Leurre attireront différents Pokémon tout au long de l'événement, notamment Taupiqueur, Ramoloss, Kokiyas, Insolourdo, Bombydou et Mimantis.
  • Vous recevrez 500 Poussières Étoile supplémentaires en attrapant les Pokémon suivants : Taupiqueur, Ramoloss, Kokiyas, Insolourdo, Bombydou et Mimantis.

Nouveau Pokémon

  • Sinistrail, le Pokémon Varech, apparaîtra dans les Raids pour ses débuts sur Pokémon GO.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. Les chances de rencontrer les formes chromatiques de Taupiqueur et Insolourdo seront aussi augmentées pour l'occasion.
  • Nidoran (mâle et femelle)
  • Taupiqueur
  • Ramoloss
  • Kokiyas
  • Insolourdo
  • Rémoraid
  • Démanta
  • Posipi
  • Négapi
  • Muciole
  • Lumivole
  • Bombydou
  • Mimantis

Raids

Raids de niveau un
  • Kokiyas
  • Crabicoque
  • Venalgue
Raids de niveau trois
  • Flagadoss
  • Hippodocus
  • Sinistrail
Raids de niveau cinq
  • Amovénus (Forme Avatar)
Méga-Raids
  • Méga-Tyranocif

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous permettra de recevoir des Poussières d'Étoile ainsi que des rencontres avec Compagnol.

Défis de collection

Des Défis de collection sur le thème de l'événement seront aussi de la partie. En attrapant des Pokémon, vous obtiendrez des Poussières d'Étoile et des Super Balls.

Épreuves PokéStop

Ouvrez l'œil : vous pourrez inscrire vos Pokémon de l'événement aux Épreuves de différents PokéStops.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails
Pokémon GO 04 septembre 2026

Pokémon GO : Une nouvelle Célébration pour La série : Pokémon, les horizons est organisée en septembre 2026, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec l'événement de Célébration pour La série : Pokémon, les horizons sur Pokémon GO en septembre 2026 dans cet article.
Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.

commentaire (0)