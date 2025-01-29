Pokémon GO : La Journée Communauté de février sera consacrée à Carabing et Escargaume, les détails

Retrouvez les détails concernant la Journée Communauté de février 2025 de Pokémon GO qui mettra Carabing et Escargaume sous les feux des projecteurs.
Une nouvelle Journée Communauté
sera organisée en février sur Pokémon GO
, et celle-ci mettra Carabing et Escargaume
à l'honneur. Elle se déroulera le dimanche 9 février 2025 de 14 heures à 17 heures, et vous permettra surtout de prendre part à plusieurs études. Pour en savoir plus, consultez les détails de cet événement ci-dessous.
Journée Communauté de février 2025, Carabing et Escargaume
Pokémon à l'affiche
Carabing
et Escargaume
apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux parmi vous pourront les attraper sous forme chromatique.
Attaques vedettes
En faisant évoluer Carabing entre le début de l'événement et le 16 février 2025 à 22 heures (heure locale), vous obtiendrez un Lançargot
qui connaît l'Attaque Chargée Coquilame.
- Combats de Dresseurs : 35 de puissance
- Arènes et Raids : 55 de puissance
En faisant évoluer Escargaume entre le début de l'événement et le 16 février 2025 à 22 heures (heure locale), vous obtiendrez un Limaspeed
qui connaît l'Attaque Chargée Éco-Sphère.
- Combats de Dresseurs : 90 de puissance
- Arènes et Raids : 90 de puissance
Étude spéciale de la Journée Communauté
Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Carabing et Escargaume. En guise de récompense, vous recevrez notamment un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL, deux rencontres avec Carabing et Escargaume dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée ainsi que des rencontres supplémentaires avec Carabing et Escargaume.
Étude ponctuelle : Journée Communauté avec fond spécial
Une nouvelle Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement, et celle-ci vous octroiera une rencontre avec un Carabing et un Escargaume dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée. Qui plus est, les chances de rencontrer un Carabing et un Escargaume chromatiques seront accrues en accomplissant ces tâches.
Bonus d'événement
- Vous recevrez trois fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
- Vous recevrez deux fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
- Les joueurs de niveau 31 et plus auront deux fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
- Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
- Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront trois heures.
- Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
- Vous pourrez procéder à un Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de deux ce jour-là.
- Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.
Étude de terrain
Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de février sera disponible. Elle vous récompensera de Poussières d'Étoile, de Super Balls ou encore de rencontres supplémentaires avec les Pokémon vedettes. Si vous partez en exploration avec votre Communauté et que vous êtes chanceux, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Carabing et Escargaume ayant des fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double
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