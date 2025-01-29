Pokémon GO : La Journée Communauté de février sera consacrée à Carabing et Escargaume, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 janvier 2025 à 11h15
Retrouvez les détails concernant la Journée Communauté de février 2025 de Pokémon GO qui mettra Carabing et Escargaume sous les feux des projecteurs.
Pokémon GO : La Journée Communauté de février sera consacrée à Carabing et Escargaume, les détails
Une nouvelle Journée Communauté sera organisée en février sur Pokémon GO, et celle-ci mettra Carabing et Escargaume à l'honneur. Elle se déroulera le dimanche 9 février 2025 de 14 heures à 17 heures, et vous permettra surtout de prendre part à plusieurs études. Pour en savoir plus, consultez les détails de cet événement ci-dessous.

Journée Communauté de février 2025, Carabing et Escargaume

Pokémon à l'affiche

Carabing et Escargaume apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, et les plus chanceux parmi vous pourront les attraper sous forme chromatique.

journee-communaute-carabing-escargaume

Attaques vedettes

En faisant évoluer Carabing entre le début de l'événement et le 16 février 2025 à 22 heures (heure locale), vous obtiendrez un Lançargot qui connaît l'Attaque Chargée Coquilame.
  • Combats de Dresseurs : 35 de puissance
  • Arènes et Raids : 55 de puissance
En faisant évoluer Escargaume entre le début de l'événement et le 16 février 2025 à 22 heures (heure locale), vous obtiendrez un Limaspeed qui connaît l'Attaque Chargée Éco-Sphère.
  • Combats de Dresseurs : 90 de puissance
  • Arènes et Raids : 90 de puissance

Étude spéciale de la Journée Communauté

Pour 2 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté consacrée à Carabing et Escargaume. En guise de récompense, vous recevrez notamment un Passe de combat premium, un Super Bonbon XL, deux rencontres avec Carabing et Escargaume dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée ainsi que des rencontres supplémentaires avec Carabing et Escargaume.

Étude ponctuelle : Journée Communauté avec fond spécial

Une nouvelle Étude ponctuelle sera disponible pendant une semaine après l'événement, et celle-ci vous octroiera une rencontre avec un Carabing et un Escargaume dotés d'un fond spécial sur le thème de la Saison Double destinée. Qui plus est, les chances de rencontrer un Carabing et un Escargaume chromatiques seront accrues en accomplissant ces tâches.

Bonus d'événement

  • Vous recevrez trois fois plus de PX en attrapant des Pokémon.
  • Vous recevrez deux fois plus de Bonbons en attrapant des Pokémon.
  • Les joueurs de niveau 31 et plus auront deux fois plus de chances de recevoir des Bonbons XL en attrapant des Pokémon.
  • Les Modules Leurre activés pendant l'événement dureront trois heures.
  • Les Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement dureront trois heures.
  • Une surprise vous attendra si vous prenez des photos au cours de la Journée Communauté !
  • Vous pourrez procéder à un Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de deux ce jour-là.
  • Les échanges coûteront 50 % de Poussières Étoile en moins.

Étude de terrain

Une Étude de terrain sur le thème de la Journée Communauté de février sera disponible. Elle vous récompensera de Poussières d'Étoile, de Super Balls ou encore de rencontres supplémentaires avec les Pokémon vedettes. Si vous partez en exploration avec votre Communauté et que vous êtes chanceux, vous pourriez même trouver une Étude de terrain qui offre encore plus de rencontres avec des Carabing et Escargaume ayant des fonds spéciaux sur le thème de la Saison Double
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO : Méga-Étouraptor débarque en septembre au cours d'une Journée de Super Méga-Raids

La première Journée de Super Méga-Raids de la saison Sentiers crépusculaires aura lieu le 19 septembre 2026 et mettra Méga-Étouraptor. Retrouvez les détails de l'événement dans cet article.
Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails
Pokémon GO 02 septembre 2026

Pokémon GO dévoile l'événement Hordes Méga et l'arrivée de nouveaux Pokémon, les détails

En septembre 2026, les Dresseurs de Pokémon GO pourront rencontrer pour la première fois Grondogue et Dogrino, à travers l'événement Hordes Méga, qui réserve plusieurs surprises.
Pokémon GO : Mewtwo Armure fait son grand retour après six ans d'absence
Pokémon GO 31 août 2026

Pokémon GO : Mewtwo Armure fait son grand retour après six ans d'absence

Mewtwo Armure pourra être capturé dans les raids de niveau 5 le samedi 5 et le dimanche 6 septembre 2026 sur Pokémon GO. Retrouvez les détails de cet événement à ne pas manquer dans cet article.

commentaire (0)