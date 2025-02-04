Pokémon GO : L'événement Brille chenille introduira de nouveaux Pokémon chromatiques, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 février 2025 à 22h11
Découvrez ce qui vous attend avec l'événement Brille chenille sur Pokémon GO en février 2025 dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Brille chenille introduira de nouveaux Pokémon chromatiques, les détails
Le programme de février 2025 se charge encore un peu plus sur Pokémon GO depuis que l'événement Brille chenille s'est dévoilé. Il se déroulera du mardi 18 février à 10 heures au jeudi 20 février à 20 heures, et vous permettra de bénéficier de bonus et de faire de nouvelles rencontres sauvages. Trois Pokémon pourront également être capturés sous leur forme chromatique pour la première fois sur le jeu, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails de l'événement Brille chenille ci-dessous.

Événement Brille chenille de Pokémon GO, les détails

Bonus d'événement

  • 2 fois plus de PX en faisant tourner un PhotoDisque de PokéStop.
  • 5 fois plus de PX en faisant tourner un PhotoDisque de PokéStop encore jamais visité auparavant.
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 40 Cadeaux par jour.
  • Possibilité d'ouvrir jusqu'à 60 Cadeaux par jour, si vous avez acheté le billet Marche Œuf-phorique de février.
  • Davantage de chances de rencontrer un Roucool chromatique.

Prismillon papillonne vers vous !

Lépidonille, Pérégrain et Prismillon apparaissent pour la première fois sous leurs formes chromatiques dans Pokémon GO. En épinglant des cartes postales de Dresseurs du monde entier, vous pourrez  remporter des rencontres avec Lépidonille et vos chances d'en rencontrer un chromatique seront plus élevées.

event-brille-chenille-pokemon-go

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire :
  • Chenipan
  • Roucool
  • Piafabec
  • Chenipotte
  • Étourmi

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En les complétant, vous obtiendrez des Super Bonbons ainsi que des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive de l'événement, qui vous permettra d'accéder aux butins suivants :
  • 16 500 Poussières d'Étoile
  • 3 Super Bonbons
  • Une pose d'avatar sur le thème de l'événement
  • Des rencontres avec des Pokémon sur le thème de l'événement
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Défi de collection

Un Défi de collection sur le thème de l'événement sera également accessible, et axé sur l'évolution de Pokémon. Le relever vous octroiera des PX, des Poussières d'Étoile ainsi qu'une rencontre avec Insécateur.

Un échange chanceux 

Le nombre de Pokémon Chanceux qu'un joueur peut recevoir lors d'un échange passera de 25 à 35. De plus, à partir du mardi 18 février 2025, à 10 heures, si vous échangez un Pokémon qui était dans le stockage de Pokémon d'un joueurs depuis 2019, il deviendra à coup sûr un Pokémon Chanceux, et ce, jusqu'à ce que la limite soit atteinte. Ce changement est permanent.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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