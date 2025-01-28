Pokémon GO : L'événement Petit mais costaud est prévu pour février, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 janvier 2025 à 10h35
Retrouvez les détails de l'événement Petit mais costaud de février 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : L'événement Petit mais costaud est prévu pour février, les détails
Tous les joueurs de Pokémon GO pourront participer à l'événement Petit mais costaud, qui se déroulera du mercredi 5 février à 10 heures au samedi 8 février à 20 heures. Des rencontres sauvages, des raids, des éclosions et des études sont au programme, et vous aurez surtout l'occasion de peut-être mettre la main sur un Lilliterelle chromatique pour la première fois sur le jeu. Afin d'en apprendre un peu plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Petit mais costaud ci-dessous.

Événement Petit mais costaud, les détails

Bonus d'événement

  • PX de capture de Pokémon doublés.
  • Plus de chances de rencontrer des Pokémon XXS et XXL à l'état sauvage.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés ci-dessous apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. De plus, les plus chanceux d'entre vous pourront rencontrer pour la première fois sur Pokémon GO Lilliterelle chromatique.
  • Paras
  • Natu
  • Cheniti Cape Plante
  • Cheniti Cape Sable
  • Cheniti Cape Déchet
  • Statitik
  • Anchwatt
  • Lilliterelle
Flabébé se montrera aussi à l'état sauvage avec des fleurs de différentes couleurs, selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez :
  • Flabébé Fleur Rouge : en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
  • Flabébé Fleur Bleue : dans la région Asie-Pacifique
  • Flabébé Fleur Jaune : en Amérique
  • Flabébé Fleur Blanche et Fleur Orange : partout dans le monde, si vous avez de la chance

Raids

Raids de niveau cinq
  • Dialga, jusqu'au 6 février à 10 heures
  • Amovénus (Forme Avatar), à partir du 6 février à 10 heures
Méga-Raids
  • Méga-Charmina, jusqu'au 6 février à 10 heures
  • Méga-Tyranocif, à partir du 6 février à 10 heures

Œufs

Les Pokémon suivants écloront des Œufs de 2 km :
  • Togepi
  • Azurill
  • Rozbouton
  • Korillon
  • Psystigri
  • Dedenne

Récompenses des tâches de l'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec Cheniti et Lilliterelle.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci. En  guise de récompense, vous recevrez des PX, des Poké Balls et des rencontres avec des Pokémon de l'événement.

Défi de collection

Un Défi de collection sur le thème de l'événement sera également disponible, et vous accordera des Poussières d'Étoile ainsi qu'une rencontre avec Lilliterelle.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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