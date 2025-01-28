Pokémon GO : L'événement Petit mais costaud est prévu pour février, les détails

Retrouvez les détails de l'événement Petit mais costaud de février 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Tous les joueurs de Pokémon GO
pourront participer à l'événement Petit mais costaud, qui se déroulera du mercredi 5 février à 10 heures au samedi 8 février à 20 heures
. Des rencontres sauvages, des raids, des éclosions et des études sont au programme, et vous aurez surtout l'occasion de peut-être mettre la main sur un Lilliterelle chromatique pour la première fois sur le jeu. Afin d'en apprendre un peu plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Petit mais costaud
ci-dessous.
Événement Petit mais costaud, les détails
Bonus d'événement
- PX de capture de Pokémon doublés.
- Plus de chances de rencontrer des Pokémon XXS et XXL à l'état sauvage.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés ci-dessous apparaîtront plus souvent à l'état sauvage qu'à l'ordinaire. De plus, les plus chanceux d'entre vous pourront rencontrer pour la première fois sur Pokémon GO Lilliterelle chromatique
.
- Paras
- Natu
- Cheniti Cape Plante
- Cheniti Cape Sable
- Cheniti Cape Déchet
- Statitik
- Anchwatt
- Lilliterelle
Flabébé se montrera aussi à l'état sauvage avec des fleurs de différentes couleurs, selon la région du monde dans laquelle vous vous trouvez :
- Flabébé Fleur Rouge : en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
- Flabébé Fleur Bleue : dans la région Asie-Pacifique
- Flabébé Fleur Jaune : en Amérique
- Flabébé Fleur Blanche et Fleur Orange : partout dans le monde, si vous avez de la chance
Raids
Raids de niveau cinq
Méga-Raids
- Dialga, jusqu'au 6 février à 10 heures
- Amovénus (Forme Avatar), à partir du 6 février à 10 heures
- Méga-Charmina, jusqu'au 6 février à 10 heures
- Méga-Tyranocif, à partir du 6 février à 10 heures
Œufs
Les Pokémon suivants écloront des Œufs de 2 km :
- Togepi
- Azurill
- Rozbouton
- Korillon
- Psystigri
- Dedenne
Récompenses des tâches de l'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des rencontres avec Cheniti et Lilliterelle.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème de l'événement sera disponible tout au long de celui-ci. En guise de récompense, vous recevrez des PX, des Poké Balls et des rencontres avec des Pokémon de l'événement.
Défi de collection
Un Défi de collection sur le thème de l'événement sera également disponible, et vous accordera des Poussières d'Étoile ainsi qu'une rencontre avec Lilliterelle.
commentaire (0)