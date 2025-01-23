Pokémon GO : L'événement En route pour Unys s'annonce chargé, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 janvier 2025 à 13h53
Retrouvez le programme détaillé de l'événement En route pour Unys à venir sur Pokémon GO en février 2025.
Pokémon GO : L'événement En route pour Unys s'annonce chargé, les détails
Les joueurs de Pokémon GO pourront se préparer comme il se doit au Circuit Pokémon GO : Unys à travers l'événement En route pour Unys. Celui-ci se déroulera du lundi 24 février à 10 heures au samedi 1er mars à la même heure. Une mise à jour visuelle du Pokédex, l'entrée de Meloetta chromatique ou encore la possibilité de participer à plusieurs Raids seront au programme, et pour en savoir un peu plus, découvrez les détails de l'événement En route pour Unys ci-dessous.

Événement En route pour Unys, les détails

Passe de Circuit pour le Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial

Gratuit et à durée limitée, le Passe de Circuit suit votre progression dans le cadre du Circuit Pokémon GO : Unys et offre des récompenses ainsi que des bonus de rang. En accomplissant des tâches de Passe et en gagnant des Points de Circuit, vous pourrez débloquer des récompenses, monter de rang et améliorer vos bonus d'événement. Tous les joueurs recevront gratuitement un Passe de Circuit le lundi 24 février à 10 heures.

Il sera possible de gagner des Points de Circuit et de monter de rang pour obtenir davantage de récompenses, et ce, jusqu'à la fin de l'événement Circuit Pokémon GO : Unys, le dimanche 2 mars à 18 heures.

Une version payante du Passe de Circuit sera également disponible. Appelée « Passe de Circuit deluxe », elle sera à privilégier si vous souhaitez progresser rapidement de rang et acquérir de meilleurs butins. De plus, ce Passe vous octroiera une rencontre avec le Pokémon fabuleux Victini, même si vous l'avez déjà attrapé auparavant, ainsi qu'un Bibelot Chance.

passe-de-circuit-pokemon-go

Meloetta chromatique 

Pour la première fois dans Pokémon GO, vous pourrez rencontrer la version chromatique de Meloetta. Un billet d'Étude magistrale permettant de rencontrer le Pokémon Mélodie sera disponible à l'achat mondialement au lancement de l'événement En route pour Unys.

Meloetta-chromatique

Billets payants En route pour Unys

Les billets payants de l'événement En route pour Unys vous accorderont une étude ponctuelle sur le thème de l'événement, de nouveaux objets d'avatar et des bonus supplémentaires. En participant au Circuit Pokémon GO : Unys – Mondial les 1er et 2 mars, vous pourrez profiter des bonus octroyés via les billets tout au long du week-end de l'événement.

En route pour Unys : Raids

Pour 4.99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement ainsi qu'à d'autres bonus liés aux Raids.

L'Étude ponctuelle de l'événement En route pour Unys : Raids octroie les récompenses suivantes :
  • 5 Bonbons XL Cobaltium
  • 5 Bonbons XL Terrakium
  • 5 Bonbons XL Viridium
  • 5 Bonbons XL Boréas
  • 5 Bonbons XL Fulguris
  • 10 Bonbons Reshiram
  • 10 Bonbons Zekrom
  • 5 Bonbons XL Démétéros
  • 25 Bonbons XL Genesect
  • Objet d'avatar Pantalon de jogging noir et blanc
Vous pourrez également profiter des bonus listés ci-dessous : 
  • 5 000 PX supplémentaires après avoir terminé un Raid
  • 1 Bonbon supplémentaire après avoir attrapé un Pokémon dans un Raid
  • 1 Bonbon XL supplémentaire après avoir attrapé un Pokémon dans un Raid (Dresseur·euse·s de niveau 31 et plus)
  • Poussières Étoile ×2 après un Combat de Raid
  • 1 Passe de Raid supplémentaire en tournant quotidiennement les PhotoDisques des Arènes
En route pour Unys : Éclosion

Pour 4.99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement ainsi qu'à des bonus liés à l'éclosion. Vous pourrez aussi croiser les Pokémon suivants : 
  • Maracachi
  • Cryptéro
  • Frison
En outre, vous recevrez l'objet d'avatar Sweat à capuche noir et blanc et profiterez des bonus suivants : 
  • PX d'éclosion ×2
  • Bonbon d'éclosion ×2
  • Poussières Étoile d'éclosion ×2

Rencontres sauvages

Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, peut-être même sous leur forme chromatique :
  • Vipélierre
  • Gruikui
  • Moustillon
  • Lianaja - Grotichon - Mateloutre (pour les plus chanceux)

Raids

Raids de niveau un
  • Vipélierre
  • Gruikui
  • Moustillon
Raids de niveau trois
  • Drakkarmin
Raids de niveau cinq : lundi 24 février
  • Genesect
  • Genesect (Module Choc)
  • Genesect (Module Pyro)
  • Genesect (Module Cryo)
  • Genesect (Module Aqua)
  • Genesect, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Normal Techno-Buster.
Techno-Buster (Normal)
  • Combat de Dresseurs : 120 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Genesect (Module Choc), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Électrik Techno-Buster.

Techno-Buster (Électrik)
  • Combat de Dresseurs : 120 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Genesect (Module Pyro), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Feu Techno-Buster.

Techno-Buster (Feu)
  • Combat de Dresseurs : 120 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Genesect (Module Cryo), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Glace Techno-Buster.

Techno-Buster (Glace)
  • Combat de Dresseurs : 120 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Genesect (Module Aqua), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Eau Techno-Buster.

Techno-Buster (Eau)
  • Combat de Dresseurs : 120 de puissance
  • Arènes et Raids : 120 de puissance
Raids de niveau cinq : mardi 25 février
  • Cobaltium
  • Terrakium
  • Viridium
Les Cobaltium, Terrakium et Viridium rencontrés dans les Raids connaîtront l'Attaque Chargée Lame Sainte.

Lame Sainte
  • Combat de Dresseurs : 60 de puissance
  • Arènes et Raids : 50 de puissance
Raids de niveau cinq : mercredi 26 février
  • Boréas Forme Totémique
  • Fulguris Forme Totémique
  • Démétéros Forme Totémique
Boréas, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Hivernal.

Typhon Hivernal
  • Combats de Dresseurs : 60 de puissance
  • Arènes et Raids : 150 de puissance
Fulguris, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Fulgurant.

Typhon Fulgurant
  • Combats de Dresseurs : 60 de puissance
  • Arènes et Raids : 150 de puissance
Démétéros, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Pyrosable.

Typhon Pyrosable
  • Combats de Dresseurs : 60 de puissance
  • Arènes et Raids : 150 de puissance
Raids de niveau cinq : jeudi 27 février

Reshiram, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Flamme Croix.

Flamme Croix
  • Combat de Dresseurs : 90 de puissance
  • Arènes et Raids : 140 de puissance
Raids de niveau cinq : vendredi 28 février

Zekrom, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Éclair Croix.

Éclair Croix
  • Combat de Dresseurs : 90 de puissance
  • Arènes et Raids : 140 de puissance

De nouveaux Fonds spéciaux arrivent

Les joueurs participant aux Raids de niveau cinq pendant l'événement En route pour Unys obtiendront peut-être de nouveaux fonds spéciaux après une capture. Ces fonds souvenirs apparaîtront sur la page de résumé du Pokémon. Ils indiqueront quand celui-ci a été attrapé et vous rappelleront cette aventure qui a précédé le Circuit Pokémon GO. L'événement En route pour Unys comprendra deux fonds spéciaux à collectionner. L'un est inspiré par Pokémon version Noire et l'autre par Pokémon version Blanche.
  • Cobaltium, Terrakium, Viridium, Démétéros Forme Totémique et Genesect peuvent avoir l'un comme l'autre des deux fonds.
  • Boréas Forme Totémique et Reshiram peuvent avoir le fond inspiré de Pokémon version Noire.
  • Fulguris Forme Totémique et Zekrom peuvent avoir le fond inspiré de Pokémon version Blanche.
En outre, si vous fusionnez un Zekrom ou un Reshiram ayant un fond spécial avec un Kyurem doté d'un fond spécial de la couleur opposée pendant le Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial, le Kyurem Noir ou le Kyurem Blanc qui en résultera aura sa propre variante du fond spécial.

Œufs

Les Pokémon qui suivent écloront des Œufs de 2 km.
  • Nodulithe
  • Charpenti
  • Carabing
  • Escargaume
  • Pyronille

Bonus d'événement

  • La distance d'éclosion sera divisée par deux lorsque les Œufs se trouvent dans un Incubateur durant l'événement.
  • La limite de Passes de Raid à distance augmentera jusqu'à 20, du lundi 24 au vendredi 28 février 2025.
  • Du samedi 1er mars au dimanche 2 mars, il n'y aura pas de limite de Passes de Raid à distance.

Étude ponctuelle

Une Étude ponctuelle sur le thème du Circuit Pokémon GO : Unys sera disponible, grâce à laquelle vous pourrez obtenir des rencontres avec :
  • Terrakium
  • Cobaltium
  • Viridium
  • Boréas Forme Totémique
  • Fulguris Forme Totémique
  • Démétéros Forme Totémique
  • Genesect
  • Genesect (Module Pyro)
  • Genesect (Module Aqua)
  • Genesect (Module Choc)
  • Genesect (Module Cryo)

Tâches d'Étude de terrain

Les tâches d'étude de terrain en lien avec l'événement vous permettront de rencontrer :
  • Vipélierre
  • Gruikui
  • Moustillon
  • Nodulithe
  • Charpenti
  • Carabing
  • Escargaume

Nouveaux objets d'avatar et stickers

Les objets d'avatar qui suivent pourront être achetés dans la boutique en jeu au cours de l'événement. De plus, ils resteront disponibles à l'achat après la fin des festivités :
  • Ailes Kyurem Noir
  • Sac Kyurem Blanc
Le T-shirt Circuit GO 2025 sera offert en tant que récompense du Passe de Circuit.

Mise à jour visuelle du Pokédex

Une mise à jour visuelle complète sera apportée au Pokédex parallèlement au lancement des événements de collection du Circuit Pokémon GO : Unys. Cela devrait vous permettre d'identifier les Pokémon déjà attrapés ainsi que ceux qui ne le sont pas encore.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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