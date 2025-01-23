Pokémon GO : L'événement En route pour Unys s'annonce chargé, les détails

Retrouvez le programme détaillé de l'événement En route pour Unys à venir sur Pokémon GO en février 2025.
Les joueurs de Pokémon GO
pourront se préparer comme il se doit au Circuit Pokémon GO : Unys à travers l'événement En route pour Unys. Celui-ci se déroulera du lundi 24 février à 10 heures au samedi 1er
mars à la même heure. Une mise à jour visuelle du Pokédex, l'entrée de Meloetta chromatique ou encore la possibilité de participer à plusieurs Raids seront au programme, et pour en savoir un peu plus, découvrez les détails de l'événement En route pour Unys
ci-dessous.
Événement En route pour Unys, les détails
Passe de Circuit pour le Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial
Gratuit et à durée limitée, le Passe de Circuit suit votre progression dans le cadre du Circuit Pokémon GO : Unys et offre des récompenses ainsi que des bonus de rang. En accomplissant des tâches de Passe et en gagnant des Points de Circuit, vous pourrez débloquer des récompenses, monter de rang et améliorer vos bonus d'événement. Tous les joueurs recevront gratuitement un Passe de Circuit le lundi 24 février à 10 heures
.
Il sera possible de gagner des Points de Circuit et de monter de rang pour obtenir davantage de récompenses, et ce, jusqu'à la fin de l'événement Circuit Pokémon GO : Unys, le dimanche 2 mars à 18 heures.
Une version payante du Passe de Circuit sera également disponible. Appelée « Passe de Circuit deluxe », elle sera à privilégier si vous souhaitez progresser rapidement de rang et acquérir de meilleurs butins. De plus, ce Passe vous octroiera une rencontre avec le Pokémon fabuleux Victini, même si vous l'avez déjà attrapé auparavant, ainsi qu'un Bibelot Chance.
Meloetta chromatique
Pour la première fois dans Pokémon GO
, vous pourrez rencontrer la version chromatique de Meloetta
. Un billet d'Étude magistrale permettant de rencontrer le Pokémon Mélodie sera disponible à l'achat mondialement au lancement de l'événement En route pour Unys.
Billets payants En route pour Unys
Les billets payants de l'événement En route pour Unys vous accorderont une étude ponctuelle sur le thème de l'événement, de nouveaux objets d'avatar et des bonus supplémentaires. En participant au Circuit Pokémon GO : Unys – Mondial les 1er
et 2 mars, vous pourrez profiter des bonus octroyés via les billets tout au long du week-end de l'événement.En route pour Unys : Raids
Pour 4.99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement ainsi qu'à d'autres bonus liés aux Raids.
L'Étude ponctuelle de l'événement En route pour Unys : Raids octroie les récompenses suivantes :
- 5 Bonbons XL Cobaltium
- 5 Bonbons XL Terrakium
- 5 Bonbons XL Viridium
- 5 Bonbons XL Boréas
- 5 Bonbons XL Fulguris
- 10 Bonbons Reshiram
- 10 Bonbons Zekrom
- 5 Bonbons XL Démétéros
- 25 Bonbons XL Genesect
- Objet d'avatar Pantalon de jogging noir et blanc
Vous pourrez également profiter des bonus listés ci-dessous :
En route pour Unys : Éclosion
- 5 000 PX supplémentaires après avoir terminé un Raid
- 1 Bonbon supplémentaire après avoir attrapé un Pokémon dans un Raid
- 1 Bonbon XL supplémentaire après avoir attrapé un Pokémon dans un Raid (Dresseur·euse·s de niveau 31 et plus)
- Poussières Étoile ×2 après un Combat de Raid
- 1 Passe de Raid supplémentaire en tournant quotidiennement les PhotoDisques des Arènes
Pour 4.99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous aurez accès à une Étude ponctuelle exclusive à l'événement ainsi qu'à des bonus liés à l'éclosion. Vous pourrez aussi croiser les Pokémon suivants :
- Maracachi
- Cryptéro
- Frison
En outre, vous recevrez l'objet d'avatar Sweat à capuche noir et blanc et profiterez des bonus suivants :
- PX d'éclosion ×2
- Bonbon d'éclosion ×2
- Poussières Étoile d'éclosion ×2
Rencontres sauvages
Les Pokémon suivants apparaîtront plus fréquemment à l'état sauvage qu'à l'ordinaire, peut-être même sous leur forme chromatique :
- Vipélierre
- Gruikui
- Moustillon
- Lianaja - Grotichon - Mateloutre (pour les plus chanceux)
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
Raids de niveau cinq : lundi 24 février
- Vipélierre
- Gruikui
- Moustillon
Techno-Buster (Normal)
- Genesect
- Genesect (Module Choc)
- Genesect (Module Pyro)
- Genesect (Module Cryo)
- Genesect (Module Aqua)
- Genesect, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Normal Techno-Buster.
Genesect (Module Choc), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Électrik Techno-Buster.
- Combat de Dresseurs : 120 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Techno-Buster (Électrik)
Genesect (Module Pyro), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Feu Techno-Buster.
- Combat de Dresseurs : 120 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Techno-Buster (Feu)
Genesect (Module Cryo), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Glace Techno-Buster.
- Combat de Dresseurs : 120 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Techno-Buster (Glace)
Genesect (Module Aqua), rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée de type Eau Techno-Buster.
- Combat de Dresseurs : 120 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
Techno-Buster (Eau)
Raids de niveau cinq : mardi 25 février
- Combat de Dresseurs : 120 de puissance
- Arènes et Raids : 120 de puissance
- Cobaltium
- Terrakium
- Viridium
Les Cobaltium, Terrakium et Viridium rencontrés dans les Raids connaîtront l'Attaque Chargée Lame Sainte.Lame Sainte
Raids de niveau cinq : mercredi 26 février
- Combat de Dresseurs : 60 de puissance
- Arènes et Raids : 50 de puissance
Boréas, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Hivernal.
- Boréas Forme Totémique
- Fulguris Forme Totémique
- Démétéros Forme Totémique
Typhon Hivernal
Fulguris, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Fulgurant.
- Combats de Dresseurs : 60 de puissance
- Arènes et Raids : 150 de puissance
Typhon Fulgurant
Démétéros, rencontré lors de Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Typhon Pyrosable.
- Combats de Dresseurs : 60 de puissance
- Arènes et Raids : 150 de puissance
Typhon Pyrosable
Raids de niveau cinq : jeudi 27 févrierReshiram, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Flamme Croix.
- Combats de Dresseurs : 60 de puissance
- Arènes et Raids : 150 de puissance
Flamme Croix
Raids de niveau cinq : vendredi 28 févrierZekrom, rencontré dans les Raids, connaîtra l'Attaque Chargée Éclair Croix.
- Combat de Dresseurs : 90 de puissance
- Arènes et Raids : 140 de puissance
Éclair Croix
- Combat de Dresseurs : 90 de puissance
- Arènes et Raids : 140 de puissance
De nouveaux Fonds spéciaux arrivent
Les joueurs participant aux Raids de niveau cinq pendant l'événement En route pour Unys obtiendront peut-être de nouveaux fonds spéciaux après une capture. Ces fonds souvenirs apparaîtront sur la page de résumé du Pokémon. Ils indiqueront quand celui-ci a été attrapé et vous rappelleront cette aventure qui a précédé le Circuit Pokémon GO. L'événement En route pour Unys comprendra deux fonds spéciaux à collectionner. L'un est inspiré par Pokémon version Noire et l'autre par Pokémon version Blanche.
- Cobaltium, Terrakium, Viridium, Démétéros Forme Totémique et Genesect peuvent avoir l'un comme l'autre des deux fonds.
- Boréas Forme Totémique et Reshiram peuvent avoir le fond inspiré de Pokémon version Noire.
- Fulguris Forme Totémique et Zekrom peuvent avoir le fond inspiré de Pokémon version Blanche.
En outre, si vous fusionnez un Zekrom ou un Reshiram ayant un fond spécial avec un Kyurem doté d'un fond spécial de la couleur opposée pendant le Circuit Pokémon GO : Unys - Mondial, le Kyurem Noir ou le Kyurem Blanc qui en résultera aura sa propre variante du fond spécial.
Œufs
Les Pokémon qui suivent écloront des Œufs de 2 km.
- Nodulithe
- Charpenti
- Carabing
- Escargaume
- Pyronille
Bonus d'événement
- La distance d'éclosion sera divisée par deux lorsque les Œufs se trouvent dans un Incubateur durant l'événement.
- La limite de Passes de Raid à distance augmentera jusqu'à 20, du lundi 24 au vendredi 28 février 2025.
- Du samedi 1er mars au dimanche 2 mars, il n'y aura pas de limite de Passes de Raid à distance.
Étude ponctuelle
Une Étude ponctuelle sur le thème du Circuit Pokémon GO : Unys sera disponible, grâce à laquelle vous pourrez obtenir des rencontres avec :
- Terrakium
- Cobaltium
- Viridium
- Boréas Forme Totémique
- Fulguris Forme Totémique
- Démétéros Forme Totémique
- Genesect
- Genesect (Module Pyro)
- Genesect (Module Aqua)
- Genesect (Module Choc)
- Genesect (Module Cryo)
Tâches d'Étude de terrain
Les tâches d'étude de terrain en lien avec l'événement vous permettront de rencontrer :
- Vipélierre
- Gruikui
- Moustillon
- Nodulithe
- Charpenti
- Carabing
- Escargaume
Nouveaux objets d'avatar et stickers
Les objets d'avatar qui suivent pourront être achetés dans la boutique en jeu au cours de l'événement. De plus, ils resteront disponibles à l'achat après la fin des festivités :
- Ailes Kyurem Noir
- Sac Kyurem Blanc
Le T-shirt Circuit GO 2025 sera offert en tant que récompense du Passe de Circuit.
Mise à jour visuelle du Pokédex
Une mise à jour visuelle complète sera apportée au Pokédex parallèlement au lancement des événements de collection du Circuit Pokémon GO : Unys. Cela devrait vous permettre d'identifier les Pokémon déjà attrapés ainsi que ceux qui ne le sont pas encore.
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