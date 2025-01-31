Pokémon GO : Hoopa déchaîné à l'honneur à l'occasion de la Journée de Raids de février 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 31 janvier 2025 à 08h42
Retrouvez les détails de la Journée de Raids Hoopa Déchaîné à venir sur Pokémon GO en février 2025 dans cet article.
Pokémon GO : Hoopa déchaîné à l'honneur à l'occasion de la Journée de Raids de février 2025
Une nouvelle Journée de Raids sera organisée sur Pokémon GO le samedi 15 février 2025 de 14 heures à 17 heures, et celle-ci sera consacrée à Hoopa Déchaîné.

Événement Journée de Raids Hoopa Déchaîné, les détails

Bonus d'événement

  • Hoopa Déchaîné apparaîtra plus fréquemment dans les Raids.
  • Vous recevrez gratuitement jusqu'à cinq Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de sept Passes de Raid).
  • La limite de Raids à distance passera à 20 du samedi 15 février à 2 h CET (le 14 février à 17 h PST) au dimanche 16 février 2025 à 5 h CET (le 15 février à 20 h PST).

Billet d'événement

Pour 5 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pouvez acheter un billet qui donne droit aux bonus listés ci-dessous :
  • 8 Passes de Raid supplémentaires en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 15 Passes de Raid quotidiens)
  • Plus de chances de gagner des Super Bonbons XL en participant à des Combats de Raid
  • 50 % de PX en plus en participant à des Combats de Raid
  • 2 fois plus de Poussières Étoile en participant à des Combats de Raid
Ils seront actifs le samedi 15 février 2025, de 14 h à 17 h (heure locale). Comme d'habitude, il sera possible d'en offrir aux joueurs avec qui vous avez au moins atteint le niveau d'amitié Grands Amis.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée de Raids Hoopa Déchaîné

Une Boîte Hyper ticket Journée de Raids Hoopa Déchaîné sera disponible au prix de 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un billet d'événement ainsi qu'un Passe de combat premium supplémentaire gratuit.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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