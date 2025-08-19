Pokémon GO : La limite de participants aux combats Gigamax augmente considérablement, mais cela pourrait poser problème

Pokémon GO prévoit une mise à jour significative au niveau de la limite de participants à des Combats Gigamax en août 2025, à l'occasion de la Finale Max.
En août 2025, lorsque l'événement Sombres cieux
introduisant la Finale Max a commencé sur Pokémon GO
, un changement majeur relatif au nombre de joueurs pouvant participer à un Combat Gigamax a été annoncé. Cet ajustement pourrait être bénéfique pour les joueurs, mais de potentiels problèmes ont déjà été soulevés par la communauté.
Pokémon GO modifie la limite de participants aux Combats Gigamax
Dès que la Finale Max 2025
de Pokémon GO
démarrera, le 23 août prochain, un changement majeur sera appliqué sur le jeu : désormais, les Combats Gigamax pourront accueillir jusqu'à 100 Dresseurs au lieu de 40.
Autrement dit, le combat communautaire contre Éthernatos Infinimax sera concerné par cette nouveauté, et chaque affrontement Gigamax suivra ensuite ce format. Les joueurs seront répartis en plus petits groupes de 4 ou moins, mais cette modification aura des conséquences à l'échelle mondiale, car « plus il y aura de monde, plus vos chances de gagner augmenteront »
.
Un changement qui soulève des inquiétudes
Tout le monde n'est pas encore convaincu par l'efficacité de cette mesure, qui pourrait être moins avantageuse qu'il n'y paraît. En effet, certains craignent que la difficulté des combats s'intensifie
, tandis que d'autres ont exprimé leurs inquiétudes pour ceux habitant en zone rurale.
Il est vrai que les activités telles que celle-ci avantagent ceux qui vivent dans de grandes villes, et qu'il est beaucoup plus difficile de réunir autant de monde dans des localités moins vastes. Pour cette raison, l'ajout d'une fonctionnalité « matchmaking » est demandé
, mais Niantic n'a pas encore répondu à cette suggestion pour le moment. Si les doutes des joueurs se confirmaient, des ajustements pourraient être appliqués, mais pour le savoir, il faudra d'abord tester cette mise à jour dès la Finale Max en vous mesurant à Éthernatos Infinimax.
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