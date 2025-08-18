Pokémon GO : Comment battre Éthernatos Infinimax ?

Éthernatos Infinimax fait son entrée sur Pokémon GO en août 2025. Découvrez comment le vaincre pour maximiser vos chances de le capturer dans cet article.
Éthernatos Infinimax est l'adversaire que les joueurs de Pokémon GO
rencontreront au cours de l'événement Sombres cieux
et certains se demandent comment venir à bout de cet adversaire. Bien évidemment, des solutions existent pour le vaincre, alors réunissez vos meilleurs Pokémon et joignez-vous à d'autres dresseurs pour pouvoir le battre facilement et l'ajouter à votre collection.
Quelles sont ses faiblesses ? Quelles sont ses forces ? Quels Pokémon sont le plus efficaces contre lui ? Nous vous en disons plus dans ce guide.
Comment battre Éthernatos Infinimax ?
Quelles sont les faiblesses de Éthernatos Infinimax ?
Éthernatos Infinimax
est un Pokémon légendaire de type Poison et Dragon, et dispose de forces et de faiblesses comme tout Pokémon. Voici les types auxquels Éthernatos Infinimax est particulièrement sensible
:
Quelles sont les forces de Éthernatos Infinimax ?
Au contraire, Éthernatos Infinimax
pourrait se révéler un adversaire imbattable si vous n'êtes pas accompagné des bons Pokémon. Vous devrez donc éviter de vous servir de Pokémon de type :
- Combat
- Plante
- Insecte
- Électrik
- Poison
- Feu
- Eau
Quels Pokémon choisir pour battre Éthernatos Infinimax ?
Le meilleur moyen de venir à bout d'un Pokémon tel qu'Éthernatos est de faire appel à des Pokémon présentant un type auquel il est sensible, et de préférence, opter pour une forme Dynamax ou Gigamax. Voici quelques exemples de Pokémon à employer pour parvenir à battre Éthernatos Infinimax
, avec les Attaques immédiates et Attaques chargées qu'il est préférable d'utiliser.
- Latios/Latias → Psykoud'Boul + Psychomax
- Métalosse → Psykoud'Boul + Psychomax
- Minotaupe → Coud'Boue + Sismomax
- Sorcilence → Coupe Psycho + Psychomax
- Lokhlass Gigamax → Pistolet à O + Résonance G-Max
- Ectoplasma Gigamax → Coup bas + Hantise G-Max
- Zacian Forme Épée Suprême → Griffe Acier + Gladius Maximus
- Krabboss → Tir de boue + Sismomax
- Artikodin → Éclats Glace + Cryomax
- Hexagel → Éclats Glace + Cryomax
- Dracaufeu → Draco-Souffle + Dracomax
- Kabutops → Tir de boue + Sismomax
- Amonistar → Tir de boue + Sismomax
- Rototaupe → Coud'Boue + Sismomax
Si vous ne possédez aucun de ces Pokémon, vous devrez avoir recours à d'autres Pokémon de type Dragon, Glace, Sol ou Psy pour vaincre cet adversaire.
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