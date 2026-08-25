Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2026 à 13h39
Les premiers détails concernant les nouveautés à venir au cours de la prochaine saison de Pokémon GO ont été communiqués grâce à un court teaser vidéo en août 2026.
Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule

Alors que la saison Forever Forward de Pokémon GO touche à sa fin, Scopely Explore n'a pas l'intention de laisser retomber la pression. Le développeur a partagé un court teaser de du prochain chapitre, intitulé Twilight Trails.

La nouvelle saison de Pokémon GO se dévoile : l'ombre de Légendes Pokémon : Z-A plane sur Twilight Trails

La prochaine saison de Pokémon GO s'ouvrira le 8 septembre 2026, et quelques semaines avant son lancement, un premier teaser vidéo publié sur X et d'une durée de 23 secondes dévoile quelques détails à son sujet. Nous savons ainsi qu'elle portera le nom de Twilight Trails (que nous pourrions traduire par « Les sentiers du crépuscule »), et qu'elle sera partiellement en lien avec Légendes Pokémon : Z-A.

En effet, Twilight Trails marquera l'entrée de Méga-Lugulabre et Méga-Étouraptor, étant donné que leurs silhouettes sont visibles dans la vidéo.

silhouette-mega-etouraptor

Ces spécimen n'arrriveront pas seuls : Grondogue, un Pokémon de type Ténèbres, apparu pour la première fois dans Pokémon Écarlate et Violet, sera aussi de la partie, peut-être même avec son évolution Dogrino. L'ombre de Zorua s'est aussi faite remarquer, laissant présager que les rumeurs selon lesquelles il sera à l'honneur pour Halloween, au cours de la Journée Communauté d'octobre, seraient fondées.

zorua

Avant de plonger dans Twilight Trails, le Pokémon GO Fest : Méga Finale se tiendra les 5 et 6 septembre 2026. Cet ultime événement de la saison en cours marquera l'arrivée explosive du trio de départ de Kalos : Méga-Amphinobi, Méga-Blindépique et Méga-Goupelin, de quoi conclure l'été en beauté avant de s'aventurer sur les sentiers de la prochaine saison de Pokémon GO.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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