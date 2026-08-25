Pokémon GO dévoile Twilight Trails, une saison sous le signe du crépuscule

Les premiers détails concernant les nouveautés à venir au cours de la prochaine saison de Pokémon GO ont été communiqués grâce à un court teaser vidéo en août 2026.

Alors que la saison Forever Forward de Pokémon GO touche à sa fin, Scopely Explore n'a pas l'intention de laisser retomber la pression. Le développeur a partagé un court teaser de du prochain chapitre, intitulé Twilight Trails.

La nouvelle saison de Pokémon GO se dévoile : l'ombre de Légendes Pokémon : Z-A plane sur Twilight Trails

La prochaine saison de Pokémon GO s'ouvrira le 8 septembre 2026, et quelques semaines avant son lancement, un premier teaser vidéo publié sur X et d'une durée de 23 secondes dévoile quelques détails à son sujet. Nous savons ainsi qu'elle portera le nom de Twilight Trails (que nous pourrions traduire par « Les sentiers du crépuscule »), et qu'elle sera partiellement en lien avec Légendes Pokémon : Z-A.

En effet, Twilight Trails marquera l'entrée de Méga-Lugulabre et Méga-Étouraptor, étant donné que leurs silhouettes sont visibles dans la vidéo.

Ces spécimen n'arrriveront pas seuls : Grondogue, un Pokémon de type Ténèbres, apparu pour la première fois dans Pokémon Écarlate et Violet, sera aussi de la partie, peut-être même avec son évolution Dogrino. L'ombre de Zorua s'est aussi faite remarquer, laissant présager que les rumeurs selon lesquelles il sera à l'honneur pour Halloween, au cours de la Journée Communauté d'octobre, seraient fondées.

Avant de plonger dans Twilight Trails, le Pokémon GO Fest : Méga Finale se tiendra les 5 et 6 septembre 2026. Cet ultime événement de la saison en cours marquera l'arrivée explosive du trio de départ de Kalos : Méga-Amphinobi, Méga-Blindépique et Méga-Goupelin, de quoi conclure l'été en beauté avant de s'aventurer sur les sentiers de la prochaine saison de Pokémon GO.