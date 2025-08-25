Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Rivages ensoleillés, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Rivages ensoleillés disponible sur Pokémon GO en août 2025.
À l'occasion de l'événement Rivages ensoleillés
de Pokémon GO
, introduisant notamment Oyacata sur le jeu, les joueurs ont l'occasion de s'offrir un billet pour participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €). Celle-ci vous demandera de capturer des Pokémon et de faire des Lancers de qualité, et vous pouvez espérer décrocher une multitude de rencontres avec Parecool portant une visière, ainsi qu'une unique rencontre avec Oyacata.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Rivages ensoleillés,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Rivages ensoleillés, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Rivages ensoleillés (1/1)
Récompenses bonus : 2x Passe de combat premium, 3 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Oyacata
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Attraper 25 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Effectuer 5 Jolis Lancers → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Effectuer 10 Jolis Lancers → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Effectuer 15 Jolis Lancers → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Effectuer 5 Super Lancers → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Effectuer 10 Super Lancers → une rencontre avec Parecool portant une visière
Pour ne rien manquer de l'événement Rivages ensoleillés, consultez nos articles présentant la seconde étude payante, Baie Chic
, ainsi que celui détaillant l'étude ponctuelle gratuite.
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