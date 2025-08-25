Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2025 à 12h21
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés disponible sur Pokémon GO en août 2025.
Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Rivages ensoleillés de Pokémon GO, introduisant notamment Oyacata sur le jeu, les joueurs peuvent prendre part à une étude gratuite pour déverrouiller de multiples rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant les festivités. Les tâches consistent principalement à capturer des Pokémon, mais aussi à sortir d'un victorieux d'un Raid. Au niveau des récompenses, vous remporterez en plus des rencontres des montants notables d'expérience et de Poussières d'Étoile.

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés (1/1)

Récompenses bonus : 10 000 PX, 7 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Noadkoko d'Alola
  • Étapes
    • Prendre une photo de son Copain → une rencontre avec Tournegrin
    • Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
    • Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Ceribou
    • Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
    • Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Crabagarre
    • Attraper 50 Pokémon → une rencontre avec Joliflor 
    • Attraper 60 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
    • Remporter un Raid → une rencontre avec Coquiperl
Pour ne rien manquer de l'événement Rivages ensoleillés, retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium et de l'étude Baie Chic dans nos articles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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