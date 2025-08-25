Pokémon GO : Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés disponible sur Pokémon GO en août 2025.
À l'occasion de l'événement Rivages ensoleillés
de Pokémon GO
, introduisant notamment Oyacata sur le jeu, les joueurs peuvent prendre part à une étude gratuite pour déverrouiller de multiples rencontres avec les Pokémon à l'affiche pendant les festivités. Les tâches consistent principalement à capturer des Pokémon, mais aussi à sortir d'un victorieux d'un Raid. Au niveau des récompenses, vous remporterez en plus des rencontres des montants notables d'expérience et de Poussières d'Étoile.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle gratuite Rivages ensoleillés (1/1)
Récompenses bonus : 10 000 PX, 7 000 Poussières d'Étoile, une rencontre avec Noadkoko d'Alola
- Étapes
- Prendre une photo de son Copain → une rencontre avec Tournegrin
- Attraper 10 Pokémon → une rencontre avec Flingouste
- Attraper 20 Pokémon → une rencontre avec Ceribou
- Attraper 30 Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
- Attraper 40 Pokémon → une rencontre avec Crabagarre
- Attraper 50 Pokémon → une rencontre avec Joliflor
- Attraper 60 Pokémon → une rencontre avec Parecool portant une visière
- Remporter un Raid → une rencontre avec Coquiperl
Pour ne rien manquer de l'événement Rivages ensoleillés, retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium
et de l'étude Baie Chic
dans nos articles.
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