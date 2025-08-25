Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Baie Chic, les missions et récompenses

Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Baie Chic disponible sur Pokémon GO en août 2025 pendant l'événement Rivages ensoleillés.
À l'occasion de l'événement Rivages ensoleillés
de Pokémon GO
, introduisant notamment Oyacata sur le jeu, les joueurs ont l'occasion de s'offrir un billet pour participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €). Celle-ci offre notamment le cosmétique Sac Baie Nanana, ainsi que des consommables et des rencontre avec des Pokémon à l'affiche pendant les festivités. Les missions qui vous seront confiées ne devraient pas vous poser de difficulté particulière, car elles consistent surtout à capturer des Pokémon et à effectuer des Lancers de qualité.
Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Baie Chic,
nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.
Étude ponctuelle premium Baie Chic, toutes les missions et les récompenses
Étude ponctuelle premium Baie Chic (1/1)
Récompenses bonus : 4 000 PX, 3 000 Poussières d'Étoile, un Sac Baie Nanana pour votre avatar
- Étapes
- Attraper 5 Pokémon → 10x Baie Nanana
- Attraper 10 Pokémon → 15x Super Ball
- Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
- Effectuer 5 super Lancers → 15x Baie Nanana
- Effectuer 10 super Lancers → une rencontre avec Ossatueur d'Alola
Pour ne rien manquer de l'événement Rivages ensoleillés, retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium
et de l'étude gratuite
dans nos articles.
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