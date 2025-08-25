Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Baie Chic, les missions et récompenses

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 août 2025 à 12h21
Retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium Baie Chic disponible sur Pokémon GO en août 2025 pendant l'événement Rivages ensoleillés.
Pokémon GO : Étude ponctuelle premium Baie Chic, les missions et récompenses
À l'occasion de l'événement Rivages ensoleillés de Pokémon GO, introduisant notamment Oyacata sur le jeu, les joueurs ont l'occasion de s'offrir un billet pour participer à une étude ponctuelle payante (2,19 €). Celle-ci offre notamment le cosmétique Sac Baie Nanana, ainsi que des consommables et des rencontre avec des Pokémon à l'affiche pendant les festivités. Les missions qui vous seront confiées ne devraient pas vous poser de difficulté particulière, car elles consistent surtout à capturer des Pokémon et à effectuer des Lancers de qualité. 

Pour vous aider à compléter l'étude ponctuelle premium Baie Chic, nous vous avons listé ci-dessous toutes ses étapes et ses récompenses.

Étude ponctuelle premium Baie Chic, toutes les missions et les récompenses

&Eacute;tude sp&eacute;ciale, Une obscurit&eacute; iris&eacute;e, &eacute;tape 1

Étude ponctuelle premium Baie Chic (1/1)

Récompenses bonus : 4 000 PX, 3 000 Poussières d'Étoile, un Sac Baie Nanana pour votre avatar
  • Étapes
    • Attraper 5 Pokémon → 10x Baie Nanana
    • Attraper 10 Pokémon → 15x Super Ball
    • Attraper 15 Pokémon → une rencontre avec Kokiyas
    • Effectuer 5 super Lancers → 15x Baie Nanana
    • Effectuer 10 super Lancers → une rencontre avec Ossatueur d'Alola
Pour ne rien manquer de l'événement Rivages ensoleillés, retrouvez les détails de l'étude ponctuelle premium et de l'étude gratuite dans nos articles.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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