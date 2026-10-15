Pokémon GO : Deux nouveaux Pokémon Dynamax seront introduits en novembre avec l'événement Âme sauvage, les détails

L'événement Âme sauvage de Pokémon GO aura lieu en novembre 2026 et sera marqué par l'arrivée de deux spécimen Dynamax, Regidrago et Meltan. Retrouvez le programme des festivités dans cet article.

Après les premières apparitions de Météno en octobre, Pokémon GO va accueillir d'autres événements à ne pas manquer, et l'un d'entre eux se déroulera du 9 au 13 novembre 2026. Âme sauvage marquera les débuts de Regidrago et Meltan Dynamax, tout en vous invitant à prendre part à de multiples activités. Entraînement ultime, Boîte mystère, Combats Dynamax et de Raid, Rencontres sauvages ; tous les éléments sont réunis pour vous puissiez en profiter au maximum. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de l'événement Âme sauvage ci-dessous.

Événement Âme sauvage de novembre 2026 : le programme

Du lundi 9 novembre à 10 heures au vendredi 13 novembre 2026 à 20 heures, Regidrago Dynamax va faire son entrée sous sa forme Dynamax sur Pokémon GO, avec les Combats Dynamax de niveau 5. Qui plus est, Meltan Dynamax sera également disponible pour la première fois via le Passe GO de l'événement Âme sauvage.

Bonus d'évènement

La limite de Raids à distance passera à 30 du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2026.

Il n'y aura aucune limite de Raids à distance du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2026.

Du lundi 9 novembre à 10 h au dimanche 15 novembre à 18 h → Si vous utilisez un Sac de pièces pendant cet évènement, vous pourrez rencontrer un Mordudor chromatique… si vous avez de la chance^ !

Meltan

Meltan pourra être attrapé par l'intermédiaire de la Boîte Mystère, en transférant un Pokémon de Pokémon GO vers Pokémon HOME ou vers les jeux Let's Go, Pikachu ! ou Let's Go, Évoli ! sur Nintendo Switch. Si vous faites appel à cette Boîte durant l'événement, alors vous aurez davantage de chance de croiser le chemin d'un Meltan chromatique. Notez cependant que le temps d'attente avant de pouvoir la rouvrir sera réduit durant l'événement.

Combats Dynamax

Combats Dynamax de niveau 1

Tarsal

Combats Dynamax de niveau 2

Machoc

Combats Dynamax de niveau 5 : mercredi 11 novembre

Registeel

Combats Dynamax de niveau 5 : jeudi 12 novembre

Regidrago

Combats Dynamax de niveau 5 : vendredi 13 novembre

Latias

Latios

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Raids

Raids de niveau 3

Drakkarmin

Ferdeter

Raids de niveau 5

Zacian Épée Suprême

Zamazenta Bouclier Suprême

Heure de Raids : lundi 9 novembre

Zacian Épée Suprême

Heure de Raids : mardi 10 novembre

Zamazenta Bouclier Suprême

Attaques vedettes

Si vous attrapez les Pokémon suivants pendant l'évènement, ils connaîtront ces attaques.

Registeel connaîtra l'Attaque Immédiate Griffe Acier.

Latias connaîtra l'Attaque Chargée Ball'Brume.

Latios connaîtra l'Attaque Chargée Lumi-Éclat.

Regidrago connaîtra l'Attaque Immédiate Draco-Souffle.

Nouveau Fond spécial

Les Dresseurs et Dresseuses qui participent aux Raids et Combats Dynamax de niveau 5 durant l'évènement Âme sauvage auront une chance de recevoir un nouveau Fond spécial en attrapant un Pokémon. Ce fond souvenir apparaîtra sur la page de résumé du Pokémon afin d'indiquer quand celui-ci a été attrapé et d'immortaliser l'aventure qui vous aura fait découvrir les Terres Sauvages Pokémon GO !

Rencontres sauvages

Au niveau des rencontres sauvages, vous pourriez rencontrer des Pokémon de l'évènement à l'état sauvage, y compris

Magnéti

Sonistrelle

Togedemaru

Tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème des Terres Sauvages Pokémon GO seront disponibles. Leur complétion vous accordera des rencontres avec les Pokémon de l'événement et d'autres surprises.

Défi global Âme sauvage

Unissez vos forces à celles des Dresseurs et Dresseuses du monde entier pour triompher des Raids et des Combats Dynamax, et ainsi accéder à davantage de bonus.

Les bonus suivants se débloqueront une fois le Défi global Âme sauvage terminé.

L'Effet Aventure de l'attaque Gladius Maximus propre à Zacian Épée Suprême sera plus efficace.

L'Effet Aventure de l'attaque Aegis Maxima propre à Zamazenta Bouclier Suprême sera plus efficace.

L'énergie recueillie lors des Combats Dynamax remplira plus rapidement la jauge.

Stickers

Stickers Les Dresseurs et Dresseuses pourront obtenir des stickers sur le thème des Terres Sauvages Pokémon GO via les PokéStops et les Cadeaux, du lundi 9 novembre à 10h au dimanche 15 novembre à 18h, heures locales. Ces stickers seront également disponibles dans la Boutique du jeu du vendredi 6 au dimanche 15 novembre.

Passe GO : Âme sauvage

Passe GO

Rencontre avec Meltan Dynamax

Rencontres avec les Pokémon de l'évènement

Objet d'avatar T-shirt Terres Sauvages GO 2026 (violet)

Poussières Étoiles

PX

Poké Balls

Bonbons

Passe GO deluxe

Capsule d'Argent, un objet permettant de maximiser une statistique (Attaque, Défense ou PV) d'un Pokémon grâce à l'Entraînement Ultime

Rencontres avec Meltan Dynamax

Objet d'avatar Pantalon Duralugon

Objets premium, comme des Encens et un Œuf Chance

Bonus d'Échelon majeur

Rang 25

Distance d'éclosion divisée par 2 pour les Œufs placés dans un Incubateur pendant l'évènement

Atteignez également les Échelons majeurs de votre Passe GO deluxe : Âme sauvage pour profiter de ces autres bonus.

Rang 1

5 000 PX supplémentaires à l'issue des Raids

5 000 PX supplémentaires à l'issue des Combats Dynamax

Rang 2

Coût nécessaire pour débloquer et renforcer des capacités Dynamax réduit d'un quart

Rang 3

1 Bonbon supplémentaire à l'issue des Raids

1 Bonbon L supplémentaire à l'issue des Raids (Dresseurs et Dresseuses de niveau 31 et plus)

1 Bonbon supplémentaire à l'issue des Combats Dynamax

1 Bonbon L supplémentaire à l'issue des Combats Dynamax (Dresseurs et Dresseuses de niveau 31 et plus)

En quoi consiste l'Entraînement Ultime ?

Avec l'Entraînement Ultime, vous pouvez booster les PV, l'Attaque ou la Défense d'un Pokémon. En terminant le Passe GO deluxe : Âme sauvage, les Dresseurs et Dresseuses obtiendront une Capsule d'Argent. C'est cet objet qu'il faudra utiliser pour commencer l'Entraînement Ultime et porter l'une des statistiques d'un Pokémon à son niveau maximal !

Capsule d'Argent

La Capsule d'Argent est un incroyable objet à usage unique que vous pouvez obtenir en terminant le Passe GO deluxe : Âme sauvage ! Vous pouvez l'utiliser pour commencer un Entraînement Ultime avec l'un de vos Pokémon, à condition d'avoir atteint au moins le niveau Bon Copain. En choisissant votre apprenti, vous pouvez sélectionner la statistique à améliorer. Les Capsules d'Argent sont très rares. Quand vous mettez la main sur l'une d'elles, réfléchissez bien à votre choix. La Capsule d'Argent obtenue dans le cadre du Passe GO deluxe : Âme sauvage n'est disponible que pour une durée limitée et expirera le dimanche 22 novembre 2026 à 23h59, heure locale, peu importe la date à laquelle elle a été obtenue. N'oubliez pas de l'utiliser !

Tâches de l'Entraînement

Une fois que vous avez confié au Pokémon apprenti une Capsule d'Argent, vous pouvez commencer l'Entraînement Ultime. Pour cela, différentes tâches vous attendent en fonction de la statistique que vous avez choisi d'améliorer. Attaque : combattez aux côtés de votre apprenti.

Défense : renforcez vos liens avec votre Copain Pokémon en jouant ensemble, en explorant et en attrapant d'autres Pokémon.

PV : explorez en ayant l'apprenti en tant que Copain. Faites tourner des PhotoDisques de PokéStops, gagnez des Bonbons Copain ou vivez d'autres aventures.

Une fois que vous avez utilisé votre Capsule d'Argent, vous avez 365 jours pour terminer votre Entraînement Ultime. C'est un défi laborieux, mais la récompense en vaut la peine, car votre apprenti sera plus puissant que jamais !

Rendez-vous dès le 9 novembre 2026 sur Pokémon GO pour participer à l'événement Âme sauvage, qui ne vous laissera pas une minute de répit !