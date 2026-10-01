Pokémon GO : Météno débarque enfin du ciel avec une mécanique inédite
le 01 octobre 2026 à 23h31
Préparez vos Poké Balls et levez les yeux vers le ciel : le Pokémon Météore, Météno, fait enfin ses grands débuts sur Pokémon GO. Niantic a imaginé un concept original : faire coïncider l'apparition de ses différentes formes avec les véritables pluies d'étoiles filantes observées sur Terre.
Météno arrive sur Pokémon GO : une mécanique de combat unique et 7 couleurs à collectionner
Le 1er octobre 2026, une excellente nouvelle a été communiquée à la communauté de Pokémon GO. Météno va faire son entrée sur le jeu dès ce mois-ci, et d'une manière qui sort de l'ordinaire. En effet, vous le capturerez exclusivement sous sa Forme Météore dans la nature. Une fois engagé dans le combat, magie va opèrer : dès que ses PV descendront sous la barre des 50 %, sa carapace rocheuse volera en éclats pour révéler son Noyau coloré. Cette transformation fera passer Météno d'un profil très défensif à un attaquant redoutable. Chaque pluie d'astéroïdes permettra de débloquer une couleur de Noyau inédite parmi les sept existantes :
- Rouge
- Orange
- Jaune
- Vert
- Bleu
- Indigo
- Violet
Calendrier des événements Météno
Chaque session débute à 17 heures le premier jour et s'achève à 23 heures 59 le dernier jour (heure locale) :
- Orionides → du 19 octobre au 24 octobre
- Léonides → du 14 au 19 novembre
- Géminides → du 11 au 16 décembre (La couleur de noyau de Météno qui apparaîtra pour la première fois dans Pokémon GO sera différente pour les hémisphères nord et sud.)
- Êta aquarides → Du 3 mai au 8 mai 2027
- Delta aquarides du Sud → du 28 juillet au 2 août 2027
- Perséides → Du 10 août au 15 août 2027
De plus, chaque jour lors des heures de pointe, de 17 heures à 21 heures, le ciel de la carte s'illuminera d'étoiles filantes avec un taux d'apparition boosté et un bonus de Poussière Étoile à la clé.
En synchronisant les apparitions de Météno avec les événements astronomiques réels, Pokémon GO propose une expérience de chasse inédite. Préparez vos stocks de Poussière Étoile et ne manquez pas le premier rendez-vous des Orionides dès le 19 octobre pour ajouter la toute première couleur à votre Pokédex.
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