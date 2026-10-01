Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026

Le Pokémon légendaire Créfollet débarque sous sa forme Dynamax en Europe sur Pokémon GO. Rendez-vous le samedi 24 octobre pour faire le plein de Particules Max, tenter de décrocher sa version shiny et profiter de nombreux bonus.

Surgissant directement de la région de Sinnoh, le trio des créatures composé de Créhelf, Créfollet et Créfadet s'apprête à faire ses grands débuts sous forme Dynamax sur Pokémon GO. Comme le veut la tradition pour ce type de Pokémon, la répartition se fait par zone géographique : en Europe, c'est Créfollet Dynamax qui sera à l'affiche de cet événement dédié.

Le Pokémon à l'honneur en Europe : Créfollet Dynamax

Pendant toute la durée du rassemblement le samedi 24 octobre 2026, de 14 heures à 17 heures, les Combats Dynamax de niveau 5 aux Sources d'Énergie européennes mettront en vedette Créfollet Dynamax. Si vous êtes chanceux, vous pourriez même le rencontrer en version chromatique. Notez que Créhelf sera réservé à la zone Asie-Pacifique, tandis que Créfadet sera présent sur le continent américain et au Groenland.

Bonus de l'événement

De 14 heures à 17 heures

Limite de collecte de Particules Max portée à 1 600

Combats D-Max à toutes les Sources d'Énergie

Actualisation des Sources d'Énergie plus fréquente

Davantage de Sources d'Énergie actives

Particules Max ×8 aux Sources d'Énergie

2 Échanges spéciaux supplémentaires, pour un maximum de 3 la même journée

Limite de passes de Raid à distance augmentée de 10 à 20 du 23 octobre à 17h au 24 octobre à 20h PDT (GMT-7)

De minuit à 17 heures

Particules Max ×2 durant l'exploration

Distance à parcourir divisée par 4 pour recevoir des Particules Max

Ticket d'événement

Un ticket payant facultatif (4,99 €) sera disponible dans la boutique en jeu jusqu'au samedi 24 octobre 2026 à 17 heures, et vous permettra notamment de décrocher les récompenses suivantes :

1 Maxi Champi

6 400 Particules Max

25 000 PX

Par ailleurs vous bénéficierez d'un bonus : vos PX seront doublés à l'issue de chaque Combat Dynamax remporté durant l'événement.

La Journée Combat Dynamax du 24 octobre sera l'occasion idéale de capturer Créfollet Dynamax (et peut-être sa version shiny) en Europe. Entre la hausse massive des Particules Max disponibles et un ticket axé sur l'expérience et le Maxi Champi, cet événement de trois heures s'annonce incontournable pour faire le plein de ressources et enrichir son Pokédex.