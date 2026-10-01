Pokémon GO : Créfollet Dynamax débarque en Europe en octobre 2026
le 01 octobre 2026 à 23h44
Surgissant directement de la région de Sinnoh, le trio des créatures composé de Créhelf, Créfollet et Créfadet s'apprête à faire ses grands débuts sous forme Dynamax sur Pokémon GO. Comme le veut la tradition pour ce type de Pokémon, la répartition se fait par zone géographique : en Europe, c'est Créfollet Dynamax qui sera à l'affiche de cet événement dédié.
Le Pokémon à l'honneur en Europe : Créfollet Dynamax
Pendant toute la durée du rassemblement le samedi 24 octobre 2026, de 14 heures à 17 heures, les Combats Dynamax de niveau 5 aux Sources d'Énergie européennes mettront en vedette Créfollet Dynamax. Si vous êtes chanceux, vous pourriez même le rencontrer en version chromatique. Notez que Créhelf sera réservé à la zone Asie-Pacifique, tandis que Créfadet sera présent sur le continent américain et au Groenland.
Bonus de l'événement
De 14 heures à 17 heures
- Limite de collecte de Particules Max portée à 1 600
- Combats D-Max à toutes les Sources d'Énergie
- Actualisation des Sources d'Énergie plus fréquente
- Davantage de Sources d'Énergie actives
- Particules Max ×8 aux Sources d'Énergie
- 2 Échanges spéciaux supplémentaires, pour un maximum de 3 la même journée
- Limite de passes de Raid à distance augmentée de 10 à 20 du 23 octobre à 17h au 24 octobre à 20h PDT (GMT-7)
De minuit à 17 heures
- Particules Max ×2 durant l'exploration
- Distance à parcourir divisée par 4 pour recevoir des Particules Max
Ticket d'événement
Un ticket payant facultatif (4,99 €) sera disponible dans la boutique en jeu jusqu'au samedi 24 octobre 2026 à 17 heures, et vous permettra notamment de décrocher les récompenses suivantes :
- 1 Maxi Champi
- 6 400 Particules Max
- 25 000 PX
Par ailleurs vous bénéficierez d'un bonus : vos PX seront doublés à l'issue de chaque Combat Dynamax remporté durant l'événement.
La Journée Combat Dynamax du 24 octobre sera l'occasion idéale de capturer Créfollet Dynamax (et peut-être sa version shiny) en Europe. Entre la hausse massive des Particules Max disponibles et un ticket axé sur l'expérience et le Maxi Champi, cet événement de trois heures s'annonce incontournable pour faire le plein de ressources et enrichir son Pokédex.
commentaire (0)