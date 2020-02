Pokémon Épée et Bouclier : Mewtwo est disponible dans les Raids Dynamax

À l'occasion du Pokémon Day l'un des Pokémon les plus connus et puissant arrive dans les Raids Dynamax, pour une durée limitée.

Mewtwo dans les Raids Dynamax

Édition Épée → 47,98 € au lieu de 60 €

→ au lieu de 60 € Édition bouclier → 47,99 € au lieu de 60 €

Afin de célébrer de la meilleure des façons le Pokémon Day,. De leur côté, les joueurs deDès maintenant, et ce jusqu'au 2 mars prochain à 00h59 tous les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier peuvent essayer de combattre le redoutable. Il sera disponible au niveau 100, mais ne sera malheureusement pas capturable par les joueurs. Cependant, nous vous conseillons de l'affronter, étant donné que les récompenses sont on ne peut plus intéressantes.. Durant cette période vous aurez également la possibilité de voir apparaître les starters de Kanto, à savoir Bulbizarre, Salamèche et Carapuce ainsi que leurs premières évolutions.Pour rappel, Pokémon Épée et Bouclier s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires . Uniquement disponible sur Nintendo Switch, si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :Si vous souhaitez vous faire un avis sur cet opus avant de passer à la caisse, notre test est également disponible à cette adresse