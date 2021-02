Pokémon Épée et Bouclier est le jeu le plus vendu depuis Or et Argent

Here are the top 10 best sellers on Switch.



Both Mario Kart 8 and Animal Crossing are over 30m sold.



SM3D All Stars now at 8.32m

Ring Fit now at 8.68m

Paper Mario over 3m

Luigi's Mansion 3 over 9m

Clubhouse Games over 2.6m

Xenoblade DE at 1.5m



Sword and Shield over 20m. pic.twitter.com/hvTkYgIELS — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2021

En ce début de mois de février, Nintendo vient de publier son rapport financier dans lequel nous avons pu avoir les chiffres de Pokémon Épée et Bouclier . D'après les résultats,, juste derrière Or et Argent et Bleu et Rouge.

The Nintendo Switch has now sold in 79.87 million units of hardware as of December 31, 2020



This includes 66.34 million Switch units and 13.53 million Switch Lite units



The Nintendo Switch has surpassed the Nintendo 3DS in lifetime sales, the latter sold 75.94 million to date pic.twitter.com/CZ2gvv8263 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 1, 2021

, mais reste en deuxième position derrière l'iconiquequi lui, s'est vendu à plus de 31 millions d'unités à travers le monde.En plus de cette belle performance, le rapport indique également quecontre 75,94 millions de 3DS à ce jour.Il ne faut pas oublier que la sortie d' Animal Crossing: New Horizons en mars 2020 a permis à la firme de vendre davantage de Nintendo Switch et de Nintendo Switch Lite. À ce jour,, derrière l'indétrônable Mario Kart 8 Deluxe.L'année 2020 a été plus que bénéfique pour la société, et 2021 s'annonce sous les meilleurs auspices avec, on l'espère, l'annonce de la Nintendo Switch Pro