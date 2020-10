Pokémon Épée et Bouclier : Les terres enneigées de la Couronne, le deuxième DLC, est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



The Pokémon Company et Nintendo ont lancé, le 23 octobre 2020,, disponible sur le Nintendo eShop.L'extensionpermettra aux joueurs d'arpenter, un territoire montagneux où vivent de petites communautés d'habitants. À son arrivée, le joueur se verra attribuer la missionpar Dhilan, un chercheur qui souhaite découvrir les secrets des légendes de Couronneige. Vous pourrezNous rappelons tout de même qu'il faut posséderafin de bénéficier des avantages du pass d'extension. De plus, les versions Pokémon Épée et Pokémon Bouclier possèdent chacune leur propre Pokémon légendaires.Cependant, ce n'est pas la seule nouvelle annoncée. En effet,dévoile qu'il y auraqui sortira en novembre pourIl sera disponible uniquement sur la chaine YouTube officielle Pokémon et sur l'application TV Pokémon et s'intitulera : Ailes du crépuscule – Une réunion de stars.Vous pouvez trouver plus d'informations concernant le pass d'extension, Les terres enneigées de la Couronne, sur le site officiel de Pokémon