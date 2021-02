Comment récupérer Salarsen chromatique ?

Vous rendre sur le site de Micromania.

Vous connectez ou vous inscrire.

Cliquez sur « Recevoir le code ».

Patienter avant de recevoir le code par mail.

Depuis le lancement deen fin d'année 2019, de nombreux bonus ont été distribués aux joueurs, qui répondent toujours présent. Le dernier en date, à l'occasion de la sortie de l'extension Destinées Radieuses, pour le jeu de cartes de la licence, permet aux joueurs de récupérer assez facilement et surtout gratuitement Salarsen chromatique. Comme toujours, c'est avec Micromania que cela se passe.Les étapes sont relativement simples et rapides. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de Micromania et vous connecter (ou vous inscrire). Lorsque cela sera fait, vous n'avez qu'à cliquer sur l'encart « Recevoir le code » pour valider l'opération. Vous recevrez, par mail, un code dans un délai de 2 à 3 jours, que vous n'aurez qu'à entrer dans le jeu. Si, au bout de 72 heures, vous n'avez pas reçu de mail, veillez à vérifier vos spams ou pour les messageries Gmail la partie « promotions », puisque celui-ci peut s'y être glissé.En bref, voici les étapes à suivre :Pour les novices, sachez que les codes sont à entrer directement en jeu. Une foislancé, il faudra appuyer sur la touche du menu (X) et sélectionner «» il faudra ensuite cliquer sur «» et choisir «» et entrer ledit code.