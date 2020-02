Pokémon GO célèbre la Journée Pokémon avec le retour de Mewtwo en armure et bien d'autres choses

À l'occasion de la Journée Pokémon, ayant lieu a la fin du mois de février, Pokémon GO sera marqué par le retour de Mewtwo en armure et des Raids avec Nidorino et Ectoplasma, entre autres.

Mewtwo en armure de retour dans Pokémon GO

Dimanche 1er mars 2020 de 14 h à 17 h, heure locale



Détails Des Nidorino portant des chapeaux de fête apparaîtront dans les raids à deux étoiles.

Des Ectoplasma connaissant Léchouille et Psyko et portant des chapeaux de fête apparaîtront dans les raids à quatre étoiles.

Avec un peu de chance, vous pourriez rencontrer un Nidorino chromatique ou un Ectoplasma chromatique coiffés de chapeaux de fête !

Vous pouvez recevoir jusqu'à cinq Passes de raid gratuits pendant l'événement en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes. Vous ne pouvez pas détenir plus d'un de ces Passes de raid à la fois, et ils ne seront plus disponibles après la fin de l'événement.

Pour les amateurs de la licence, le 27 février est un jour de fête, étant donné qu'il s'agit de la. Cette date a été marquée par la sortie des premiers jeux Pokémon au Japon il y a 24 ans, en 1996. Ainsi, en plus d'un film d'animation sur Netflix, Mewtwo contre-attaque — Évolution, les amateurs de ces petites créatures pourront prendre part à divers événements par le biais du jeu en réalité augmentée, toujours aussi populaire.Entre le mardi 25 février et le lundi 2 mars à 22 heures, les joueurs depourront, entre autres, combattre dans les raids, équipé de son armure et possédant l'attaque. Mais ce n'est pas tout, puisque durant ce même laps de temps,etapparaîtront dans la nature tous deux équipés d'un chapeau de fête, alors queetauront un look festif s'ils éclosent via des œufs de 7 km. Ils seront également disponibles en version chromatique.Qui plus est, toujours dans le cadre de l'événement de la journée Pokémon, des Pokémon clonés exclusifs (Florizarre, Dracaufeu et Tortank) feront leur apparition dans les raids 4 étoiles. Pour finir, les dresseurs pourront effectuer jusqu'àFinalement,nous informe qu'une journée de Raids mettra en avant Nidorino et Ectoplasma coiffés de chapeaux de fête :