Tous les codes pour obtenir les Pikachu à casquette

Pikachu casquette de Sasha → P1KACHUGET

Pikachu casquette Partenaire → 1CH00SEY0U (faites attention, ce sont des zéros et non la lette O)

(faites attention, ce sont des zéros et non la lette O) Pikachu casquette Hoenn → disponible le 2 octobre

Pikachu casquette Sinnoh → disponible le 9 octobre

Pikachu casquette Unvoa → disponible le 16 octobre

Pikachu casquette Kalos → disponible le 18 octobre

Pikachu casquette Alola → disponible le 23 octobre

Pikachu casquette Monde → disponible le 30 octobre

Comment entrer les codes pour récupérer les Pikachu ?

Lors de l'annonce de la date de sortie du DLC Les terres enneigées de la Couronne, nous avons appris qu'il serait possible, pour les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier, de mettre la main surdifférents, simplement en récupérantqu'il faudra entrer pour bénéficier du cadeau.Ces derniers sont relativement prisés, étant donné quefait partie des Pokémon les plus connus et populaires du monde. Qui plus est, il est ici équipé d'un chapeau, le rendant encore plus spécial. Cerise sur le gâteau, tous les joueurs peuvent bénéficier de ces, et pas seulement celles et ceux étant titulaires du Pass Extension.Pour ne rien louper et obtenir les, nous vous avons listé ci-dessous tous les, et aussi tous lesqui seront disponibles. Bien évidemment, tous les codes n'ont pas encore été révélés, et l'article sera mis à jour au fur et à mesure qu'ils le seront.Pour les novices, sachez que les codes sont à entrer directement en jeu. Une foislancé, il faudra appuyer sur la touche du menu (X) et sélectionner «» il faudra ensuite cliquer sur «» et choisir «» et entrer ledit code. Il faudra répéter l'opération autan de fois que nécessaire. À noter que les Pikachu se retrouveront dans votre équipe ou votre PC automatiquement.