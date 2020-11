Pokémon Épée et Bouclier : Comment récupérer Zarude ?

Comment obtenir Zarude dans Pokémon Épée et Bouclier ?

Malgré l'ajout de DLC, et donc de nouveaux Pokémon, les joueurs ne pouvaient toujours pas ajouterdans leur Pokédex. Toutefois, à l'occasion du premier anniversaire de Pokémon Épée et Bouclier, les collectionneurs de ces petites créatures pourront le récupérer. Prenez garde, il ne sera disponible que durant une période limitée.En effet, ce dernier est distribué à tous les possesseurs du titre par Micromania-Zing durant une courte période, dès maintenant jusqu'au 13 décembre. Ne tardez donc pas pour réclamer votre dû. Nous vous expliquons ci-dessous la marche à suivre pour celles et ceux qui ne sauraient pas comment faire.Les étapes sont relativement simples et rapides, puisque vous ne devez pas vous rendre en magasin, à cause du confinement. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de Micromania et vous connecter (ou vous inscrire). Lorsque cela sera fait, vous n'avez qu'à cliquer sur l'encart « Recevoir le code » pour valider l'opération. Vous recevrez, par mail, un code dans un délai de 2 à 3 jours, que vous n'aurez qu'à entrer dans le jeu.En bref, voici les étapes à suivre :Pour les novices, sachez que les codes sont à entrer directement en jeu. Une foislancé, il faudra appuyer sur la touche du menu (X) et sélectionner «» il faudra ensuite cliquer sur «» et choisir «» et entrer ledit code.