Pokémon Épée et Bouclier dépasse les 16 millions de ventes, Nintendo bat des records

La firme nippone vient de publier ses résultats du dernier trimestre de l'année 2019, et comme l'on pouvait s'y attendre, Nintendo a battu tous les records possibles, non seulement avec sa nouvelle Switch Lite, mais aussi du côté de sa licence Pokémon.

Pokémon Épée et Bouclier en tête des ventes chez Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe - 22,96 millions Super Smash Bros. Ultimate - 17,68 millions Super Mario Odyssey - 16,59 millions The Legend of Zelda : Breath of the Wild - 16,34 millions Pokémon Épée / Bouclier - 16,06 millions (nouveauté) Pokémon Let's Go, Pikachu / Évoli - 11,76 millions Splatoon 2 - 9,81 millions Super Mario Party - 9,12 millions New Super Mario Bros. U Deluxe - 5,85 millions Luigi's Mansion 3 - 5,37 millions (nouveauté)

La Switch et la Switch Lite au pied des sapins de millions de joueurs

Période Chiffre d'affaires Bénéfice opérationnel Bénéfice net Avril 2018 - Décembre 2018 8,3 milliards d'euros 1,8 milliard d'euros 1,4 milliard d'euros Avril 2019 - Décembre 2019 8,5 milliards d'euros 2,1 milliards d'euros 1,6 milliard d'euros

dernier sur Nintendo Switch,, malgré quelques critiques, est en train de passer en tête des ventes en un temps record. En effet, en un peu plus d'un mois, le jeu s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires, contre 22,96 millions poursorti lui le 27 avril 2017. De plus,a dépassé Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli qui lui, s'est vendu à 11,76 millions d'exemplaires.De plus, avec, nous pouvons parier sur un bon nombre de ventes encore une fois, puisque ce dernier proposera aux joueurs de continuer l'aventure sur l'île de Galar avec L'île solitaire de l'Armure et Les terres enneigées de la Couronne.L'année 2019 était surement l'année de la Nintendo Switch. En 2019,(contre 17,4 millions en 2018) dont 10,81 millions pour le dernier trimestre (octobre à décembre). Dans cette performance pharaonique, comptez pas moins de 3,24 millions de Switch Lite vendues, beau chiffre pour une console portable sortie en septembre dernier.Avec la sortie au mois de mars d' Animal Crossing: New Horizons , nous pouvons nous attendre à ce que Nintendo vende encore beaucoup de Switch et de Switch Lite, ce dernier étant très attendu des fans de la licence.