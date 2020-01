Pokémon Épée et Bouclier : Un pass d'extension annoncé

Lors du premier Pokémon Direct de l'année, Game Freak a notamment annoncé qu'un pass d'extension serait lancé en 2020, en deux parties. Retrouvez toutes les informations dans notre article.

avait annoncé qu'unaurait lieu ce 9 janvier, et ce dernier s'est conclu de la meilleure des manières pour tous les amateurs de, et plus particulièrement les joueurs du dernier opus, à savoir, puisqu'un pass d'extension a été annoncé. Ce dernier contient, pour le moment, deux nouvelles aventures :En achetant ce dernier, les joueurs pourront donc découvrir de nouveaux lieux, encore inconnus, de la région de, théâtre des péripéties de cet épisode, disponible depuis la mi-novembre.Dans la première partie, nommée l’, les joueurs visiteront, zone fortement boisée, contenant également des plages et des grottes. Un nouveau lieu d'apprentissage sera disponible. Naturellement, de nouveaux Pokémon seront implantés, et l'un d'entre eux n'est autre que, qui pourra évoluer en, lequel possède deux styles différents qui ont chacun u. La seconde, nommée, permettra aux joueurs de découvrir le royaume de, doté d'un paysage enneigé et de petites communautés. De plus, il sera possible de rencontrer le Pokémon Légendaire, qui régnait jadis surBien entendu, d'autres Pokémon feront leur arrivée avec ces extensions, et certains seront ajoutés par le biais d', afin que tous les joueurs puissent en profiter. La première partie de ce, alors que la seconde devrait arriver plus tard dans l'année,. Vous pouvez, dès maintenant, le précommander pour la somme 29,99 euros.Pour rappel, Pokémon Épée et Bouclier est disponible depuis ledernier, exclusivement sur la. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours consulter notre test . Finalement, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :