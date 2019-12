Pokémon Épée Bouclier : Codes pour récupérer des Balls gratuitement

Trois codes sont disponibles pour les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier, permettant de récupérer gratuitement des Balls.

Codes Pokémon Épée et bouclier

Code 1

K0UN1NMASC0T → 1 Speed Ball, 1 Lune Ball, 1 Niveau Ball



Code 2

1YAHAYA → 1 Masse Ball, 1 Appât Ball, 1 Ultra Ball



Code 3

0KUGAFUKA1B0RU → 1 Love Ball, 1 Copain Ball, 1 Rêve Ball



Comment entrer les codes et récupérer les Balls ?

Édition Épée → 47,98 € au lieu de 60 €

au lieu de 60 € Édition bouclier → 47,99 € au lieu de 60 €

Disponible depuis un peu plus d'un mois, Pokémon Épée et Bouclier s'est avéré être un fort succès, devenant par exemple le meilleur lancement de la franchise avec six millions de copies vendues lors de sa première semaine de commercialisation. Les critiques ont été plutôt élogieuses, et nombre de joueurs apprécient cette nouvelle itération. Pour faire plaisir à sa communauté, et à l'occasion des festivités de fin d'année,Trois codes seront à entrer, chacun octroyant trois Balls.Pour les novices, sachez que les codes sont à entrer. Une foislancé, il faudra appuyer sur la touche du menu (X) et sélectionner «» il faudra ensuite cliquer sur «» et choisir «» et entrer ledit code. Il faudra répéter l'opération autan de fois que nécessaire. À noter quePour rappel, Pokémon Épée et Bouclier est disponible depuis ledernier, exclusivement sur la. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours consulter notre test . Finalement, sachez que notre partenairevous le propose à moindre coût :