Overwatch 2 a franchi la barre des 35 millions de joueurs

À son lancement officiel,a, malheureusement, rencontré quelques problèmes techniques et a subi plusieurs attaques DDoS. Mais cela n'a pas empêché les joueurs et les joueuses d'être au rendez-vous. À ce sujet, le titre de Blizzard vient d'atteindrePour rappel, Overwatch 2 est sorti le 4 octobre 2022. Dix jours plus tard, le soft avait déjà atteint les 25 millions de joueurs . Or, ce chiffre a, bien évidemment, évolué depuis, et ce de façon positive. En effet, nous apprenons, grâce aux récents résultats financiers (Q3 2022) d'Activision, qu'. Cela signifie que depuis le 14 octobre, le jeu a séduit 10 millions de personnes, en plus. Une belle évolution, vous en conviendrez certainement.Dans ledit document, et plus précisément dans la section « Selected Business Highlights », nous pouvons effectivement lire la mention suivante : « Plus de 35 millions de personnes ont joué au jeu durant son premier mois [suite à son lancement], beaucoup d'entre eux étaient nouveaux sur Overwatch ».Il y a fort à parier que ces statistiques évolueront encore dans les prochaines semaines. D'ailleurs, au début du mois de décembre, nous pourrons découvrir la Saison 2 d'Overwatch 2 ainsi que le nouveau tank Ramattra Overwatch 2 est disponible gratuitement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages