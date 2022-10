Overwatch 2 : Quand se termine la Saison 1 ?

Quand se termine la Saison 1 d'Overwatch 2 ? Date de fin

Alors que la Saison 1 d'vient tout juste de démarrer, soit dès le lancement officiel du titre développé par Blizzard, les regards se tournent déjà vers la prochaine saison. À ce sujet, le studio de développement en charge d'Overwatch 2 a déjà indiquéet quand la deuxième débutera.Au mois de septembre, Blizzard avait partagé, sur le site officiel de la licence, un article récapitulant toutes les informations à savoir au sujet du Passe de combat, des personnages jouables d'Overwatch 2 ou encore quant à la boutique. Dans celui-ci, et notamment dans la FAQ disponible à la fin de ladite page, le studio de développement a indiqué que la Saison 2 devrait être disponible à partir dusur. Ce qui avait été, également annoncé, lorsque la roadmap du jeu avait été dévoilée en juin. De ce fait,devrait se terminer aux alentours dude cette année.Par ailleurs, notons que Blizzard en a profité pour dévoiler quelques informations concernant le contenu de la Saison 2 : elle devrait introduire un nouveau personnage (Tank), une nouvelle carte de jeu, un nouveau skin mythique ainsi qu'un nouveau Passe de combat, entre autres. Pour le moment, nous n'avons pas eu plus de précisions. Évidemment, dès que de nouveaux détails à ce sujet seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Pour rappel,est sorti le 4 octobre dernier et est free-to-play. Le titre est à retrouver sur de nombreuses plateformes de jeu, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch.