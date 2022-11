Overwatch 2 : Le nouveau personnage, Ramattra, présenté

Ramattra, présentation et date d'arrivée sur Overwatch 2

C'est lors de la finale de l'Overwatch League, qui s'est déroulée il y a seulement quelques jours (au moment où nous écrivons ces lignes), quea été présenté. Il s'agit de, qui est catégorisé comme. Pour l'occasion, Blizzard a partagé une vidéo présentant les origines dudit Héros.Cette nouvelle communication visuelle nous permet, ainsi, d'apprendre que. Cette courte vidéo apporte également quelques éléments de lore autour dudit personnage et des Omniaques : leur existence même relèverait du « miracle », et le seul désir de Ramattra est d'offrir « une vie meilleure » à son peuple. Or, ce n'est pas tout.Blizzard en a profité pour dévoiler. Ainsi, c'est au lancement de la Saison 2 que les joueurs et les joueuses pourront découvrir et jouer ce nouveau Héros : Ramattra arrive doncdans le roster de personnages jouables du titre.Il y a fort à parier que Blizzard partage, prochainement, de plus amples informations concernant Ramattra mais aussi quant au contenu de la Saison 2. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouveaux détails, à ce sujet, auront été dévoilés.Pour rappel, Overwatch 2 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le titre est free-to-play. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages