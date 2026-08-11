Overwatch confirme une nouvelle collaboration avec LE SSERAFIM

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 août 2026 à 15h52
Dans le cadre des événements de la saison 4 « L'Héroïsme de Busan » d'Overwatch, Blizzard a annoncé sa troisième collaboration avec le groupe de K-Pop avec, en point d'orgue, une surprise de taille.
Overwatch confirme une nouvelle collaboration avec LE SSERAFIM

L'expression populaire dit « Jamais deux sans trois ». Il semble qu'Overwatch 2 respecte cette dernière car Blizzard vient de confirmer une troisième collaboration avec une figure déjà vue en jeu. Enfin, il faudrait plutôt dire 5 figures car le groupe de K-Pop LE SSERAFIM revient soutenir la ligue dans une saison où le groupe a toute sa place. 

LE SSERAFIM en vedette de la saison « L'Héroïsme de Busan » et de la prochaine Blizz Con

Overwatch-2-x-LESSERAFIM-logo

Le trailer de lancement de cette saison 4 donnait déjà un indice majeur avec en fond sonore l'un des morceaux du groupe. Mais dans les dernières secondes de la vidéo, l'un des écrans de la ville coréenne affiche le logo du groupe et le nom LE SSERAFIM, confirmant ainsi la troisième collaboration en jeu. 

Rappelons que les deux premières collaborations avec le groupe de K-Pop étaient arrivées en jeu en 2023 et 2025. Si cette troisième collaboration est un hommage direct à la Corée car se déroulant sur la carte de Busan, il s'agit aussi d'un clin d'œil discret à l'une des grandes surprises de la BlizzCon 2026.

En effet, le groupe se produira sur la scène de l'événement le 13 septembre prochain lors de la cérémonie de clôture, coïncidant avec la fin de la saison. Mais à quoi faut-il s'attendre pour la collaboration en jeu ? 

De nouveaux skins aux accents K-Pop dans Overwatch

Overwatch-2-x-LESSERAFIM-Collaboration

Pour le moment, Blizzard n'a pas partagé de détails supplémentaires concernant la collaboration à venir entre Overwatch et LE SSERAFIM. Toutefois, il est fort probable que des skins soient proposés dans la foulée de la BlizzCon ou juste après le concert du groupe. Pour l'heure, impossible de savoir si ces éléments cosmétiques pourront être débloqués gratuitement ou contre de l'argent réel. 

Dans tous les cas, Blizzard a précisé qu'il ne s'agirait pas d'une réédition mais bien d'une collaboration inédite. De quoi tenir en haleine les admirateurs de LE SERAFIM jusqu'à la Blizz Con dans un mois !

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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