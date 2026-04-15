Overwatch : Démarrage chaotique pour la version Switch 2 avec des problèmes de FPS



le 15 avril 2026 à 10h55 Publié par Justine Manchuelle le 15 avril 2026 à 10h55

Le 14 avril devait être une date importante pour Overwatch car elle marquait l'arrivée du titre sur Nintendo Switch 2. Si les curieux ont répondu à l'appel, ils ont rapidement été refroidis par des soucis liés aux performances du titre.