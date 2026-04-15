Overwatch : Démarrage chaotique pour la version Switch 2 avec des problèmes de FPS

Le 14 avril devait être une date importante pour Overwatch car elle marquait l'arrivée du titre sur Nintendo Switch 2. Si les curieux ont répondu à l'appel, ils ont rapidement été refroidis par des soucis liés aux performances du titre.
Si Overwatch (anciennement Overwatch 2
) est disponible sur la plupart des supports depuis le 10 août 2023, une nouvelle console a rejoint la liste l'an dernier : la Nintendo Switch 2. Or, le titre de Blizzard ne figurait pas dans la liste des jeux de lancement même s'il est gratuit et optimisé depuis plusieurs années.
Pour corriger cette injustice, Blizzard a donc décidé d'ajouter le jeu au catalogue de la petite dernière de Nintendo en même temps que les débuts de la saison 2 du Règne de la Griffe
. Mais les premiers retours sont loin d'être positifs.
Overwatch bloqué à 30 FPS sur Nintendo Switch 2, quel que soit le mode d'utilisation de la console
Sur les réseaux sociaux, les joueurs Nintendo Switch 2 se sont plaints de problèmes de performances lors de leurs premières parties d'Overwatch. Techniquement, le jeu doit pouvoir tourner à 60 FPS
, que ce soit en mode TV ou en mode jeu nomade. Cependant, beaucoup d'utilisateurs sont bridés à 30 FPS
, ce qui est contraignant dans un titre aussi nerveux qu'Overwatch.Plusieurs utilisateurs de Reddit
ont partagé leurs mésaventures et leurs avis sur ce lancement catastrophique. Certains déclarent d'ailleurs que « Le jeu ressemble trait pour trait à la version Switch 1 améliorée sur Switch 2. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est exactement comme tu l'as décrit : ils ont mis en ligne la version Switch 1 par erreur.
»
Le jeu tourne toujours à 30 images par seconde, et c'est même pire que les performances déjà médiocres du client d'origine. Je ne sais pas s'il s'agit d'une erreur ou autre chose. En tout cas, ça ne vaut vraiment pas la peine d'y consacrer du temps. J'espère qu'ils ont mis en ligne la mauvaise version et qu'un correctif est prévu.
Un patch correctif annoncé par Blizzard
Alerté par les réactions de la communauté, Blizzard a rapidement publié un message sur les forums officiels d'Overwatch
. Ce dernier précise que les développeurs ont été mis au courant des dysfonctionnements et des problèmes de performance
de la version Switch 2. Ces derniers travaillent actuellement sur un patch correctif dédié.
Pour l'heure, aucune date de déploiement n'a été communiquée mais il pourrait arriver prochainement. En attendant, les joueurs recommandent d'attendre avant de télécharger Overwatch sur Nintendo Switch 2
pour éviter tout problème en cours de partie.
Rappelons qu'en parallèle, le titre reste disponible sur PC, sur PS4, PS5, Xbox One, consoles Xbox Series et sur la première Nintendo Switch.
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