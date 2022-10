Overwatch 2 a atteint les 25 millions de joueurs

TWENTY FIVE. MILLION. PLAYERS. IN. TEN. DAYS. 🤯



Thank you to the 25 Million Players who have now jumped into #Overwatch2 with us 💙🧡 pic.twitter.com/2ESBr5Shmk — Overwatch (@PlayOverwatch) October 14, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est le 4 octobre 2022 qu's'est rendu disponible, en free-to-play, sur la plupart des plateformes de jeu. Bien que le titre ait connu un lancement difficile, notamment à cause de problèmes de serveurs et de plusieurs attaques DDoS, les joueurs et les joueuses étaient au rendez-vous, et ce en nombre d'ailleurs.En effet, Blizzard a récemment annoncé, notamment via une publication sur le compte Twitter de la licence, qu', le 14 octobre dernier. Ainsi, ce chiffre plutôt conséquent a été atteint en dix jours et semble prendre en compte le nombre de joueurs venant de toutes les plateformes de jeu.Rappelons que pour remercier les joueurs de leur soutien, Blizzard a prévu quelques récompenses. À commencer par un skin légendaire, pour l'un des personnages jouables, que ces derniers recevront gratuitement en se connectant au jeu, durant une certaine période. Mais aussi plusieurs week-ends double XP. Nous vous en parlions dans un article dédié Overwatch 2 est à retrouver sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Si vous démarrez sur le titre de Blizzard, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider, notamment une tier list des meilleurs personnages