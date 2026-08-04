Overwatch annonce la refonte de trois cartes cultes pour la saison 4 du Règne du Talon

Dans une vidéo, Overwatch a partagé l'une des nouveautés prévues pour la saison 4 du Règne du Talon : la refonte de plusieurs cartes avec des changements visuels et des équilibrages.

Le règne du Talon va connaître un nouveau rebondissement dans Overwatch 2. La saison 4 de cette nouvelle ère débutera dans quelques jours seulement et Blizzard tease progressivement les nouveautés de celle-ci. Le 6 août, les joueurs pourront découvrir le trailer du nouveau héros et une vidéo de gameplay le lendemain. Mais la première nouveauté a été présentée en détail le 2 août dans le cadre de l'OWCS MSC 2026.

Des lieux modifiés et des détails ajoutés dans trois cartes d'Overwatch

Si vous jouez à Overwatch, vous savez que les refontes de cartes sont fréquentes. Par le passé, plusieurs zones en ont déjà bénéficié comme La Havane, la Péninsule Antarctique ou l'Observatoire : Gibraltar. Mais cette liste va être rallongée au déploiement de la saison 4 avec la refonte de trois autres cartes. Les lieux concernés par ces améliorations sont Busan, Paraiso et Eichenwalde.

Pendant le segment dédié, Ren Soanes (productrice du jeu Overwatch) a donné plus de précisions sur les différentes refontes proposées au lancement de la saison 4. Elle explique notamment que les développeurs de Blizzard ont tenu à « résoudre les problèmes rencontrés par les joueurs en modifiant la disposition des lieux, avant de confier la carte à l'équipe artistique pour qu'elle opère sa magie sur cette nouvelle base ».

Redécouvrez Busan, Eichenwalde et Paraiso dans quelques jours

Quelques-uns des changements ont été présentés pour l'occasion. Ainsi, à Eichenwalde, l'objectif était de corriger un déséquilibre qui favorisait trop les défenseurs, afin de rendre la carte plus propice aux attaquants. Du côté de Busan, la carte a été ouverte davantage pour réduire le nombre de goulots d'étranglement. Cette refonte permet également d'ajouter quelques clins d'œil aux événements de l'histoire principale, comme des graffitis et des souvenirs laissés par les Junkers.

Suit up and take charge when the Reign of Talon continues with Season 4 launching on Aug 11. pic.twitter.com/sC3NRGTYHX — Overwatch (@PlayOverwatch) August 3, 2026

Ren Soanes ajoute que Blizzard « mettrait à jour ses cartes pour refléter les moments clés de l'histoire » lorsque cela est possible. Toutefois, les joueurs n'auront pas à patienter trop longtemps pour les découvrir. La refonte des cartes et toutes les nouveautés de la saison 4 du Règne du Talon seront disponibles dans Overwatch à partir du 11 août 2026.