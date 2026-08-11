Overwatch annonce une refonte du passe de combat, mais...

Les joueurs d'Overwatch ont été entendus ! Le passe de combat va bientôt recevoir des modifications permettant d'obtenir les récompenses des rotations passées. Toutefois, il a droit à une refonte et un détail risque de décevoir.

Via ses retours, une communauté peut inciter un studio à revoir entièrement sa copie sur un point ou à faire revenir des éléments disparus. C'est exactement ce qui vient d'être annoncé pour Overwatch 2.

Dans un billet publié le 10 août 2026 sur le site officiel du jeu, Blizzard confirme le lancement prochain d'un passe de combat retravaillé reposant sur deux valeurs clés : la personnalisation et la notion de choix.

Changement de formule pour le passe de combat d'Overwatch

Le premier point évoqué concernant la refonte du passe de combat est la possibilité pour chaque utilisateur d'adapter les récompenses à ses personnages ou rôles préférés. Évoquant le système utilisé dans Fortnite, ce nouveau passe de combat permet de débloquer des éléments cosmétiques majeurs dans l'ordre de votre choix. Au lieu d'une suite linéaire de paliers, le contenu sera désormais réparti en « parcours » regroupant plusieurs récompenses.

En complément, une fonctionnalité fera ses débuts : le « piratage de rang ». En l'activant, vous pourrez échanger un modèle légendaire dont vous ne voulez pas contre un autre issu d'une sélection spécifique. Puis, dès qu'un parcours est terminé, vous pourrez en sélectionner un nouveau et recommencer.

Obtenez les récompenses des anciennes passes de combat dès la mi-saison

La refonte du passe de combat inclut surtout le retour d'anciens passes de combat lancés lors des précédentes saisons d'Overwatch. D'ailleurs, il est précisé qu'une fois l'un de ces passes activé, ce dernier sera disponible de manière permanente.

Les anciens Passes de combat font leur retour dans #Overwatch 🎫



Obtenez une nouvelle chance de récupérer certaines récompenses d'anciens Passes de combat. Une fois un Passe choisi, ou si vous possédiez déjà l'original, il reste disponible définitivement



🗓️ Dispo à la mi-saison pic.twitter.com/QGYlBZXIvR — La Cavalerie Overwatch (@OWCavalryFR) August 10, 2026

Si cet ajout suffit à enchanter les joueurs vétérans n'ayant pas pu le compléter à l'époque ou celles et ceux l'ayant raté, un détail a été mentionné. En effet, la monnaie premium, les titres de joueur et les skins de rareté Mythique inclus dans les anciens passes ne seront pas disponibles dans ces versions rééditées. Mais de plus amples informations sur ce sujet seront communiquées dans les prochaines semaines.