No Man's Sky : Plus d'un million de nouveaux joueurs grâce au Xbox Game Pass

Les développeurs ont recensé plus d'un million de nouveaux joueurs suite à l'arrivée de No Man's Sky dans le catalogue du Xbox Game Pass.

a fait son arrivée dans le Xbox Game Pass à la fin du mois de mai, et il semble que ce choix de la part de Hello Games ait été payant,. Dans un article sur le site de Microsoft , Sean Murray, fondateur du studio, a expliqué que « plus d'un million de nouveaux joueurs » avaient été comptabilisés. Le support du cross-play, disponible depuis début juin , ne doit pas y être étranger non plus, puisque tous les joueurs peuvent désormais jouer ensemble, sans distinction de plateformes. Aucun chiffre n'a cependant été indiqué quant aux nombreux de joueurs actifs ou de copies vendues.Une bonne nouvelle donc pour Hello Games,. Récemment, la mise à jour Desolation a été publiée, permettant notamment aux joueurs d'explorer des vaisseaux abandonnés avec des récompenses intéressantes. D'autres mises à jour ambitieuses seront déployées tout au long de l'année 2020 , comme l'avait déjà précisé Hello Games.est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Notre partenaire