No Man's Sky se la joue Pokémon avec Xeno Arena, sa nouvelle mise à jour totalement folle

Hello Games frappe encore un grand coup avec la mise à jour Xeno Arena pour No Man's Sky. En s'inspirant de classiques comme Pokémon et Palworld, le studio britannique transforme son univers d'exploration spatiale en un vaste terrain de jeu dédié à la capture et aux combats de créatures.
La galaxie de No Man's Sky ne cesse de s'étendre et de se réinventer
. Alors que le jeu s'approche doucement de son dixième anniversaire prévu pour le mois d'août, Sean Murray et ses équipes déploient la version 6.3, sobrement baptisée Xeno Arena
. Cette extension massive ajoute une dimension inattendue à l'exploration planétaire en intégrant un système complet de capture, d'élevage et d'affrontement de la faune locale, pour se la jouer Pokémon.
De l'observation à l'arène de combat dans Xeno Arena
Fini le temps où les voyageurs se contentaient de scanner passivement les dinosaures et autres vaches volantes. Désormais, chaque forme de vie croisée au gré de vos voyages peut rejoindre votre escouade
. Le directeur du studio assume pleinement ses influences et explique cette nouvelle orientation.
Nous sommes de grands fans de Pokémon, de Palworld et des combats de mascottes dans World of Warcraft.
Cette mécanique donne un véritable objectif de gameplay à la diversité générée de manière procédurale
. Les statistiques, les capacités et les affinités élémentaires des animaux dépendent directement de leur planète d'origine et de leur biome. Une créature issue d'un monde volcanique excellera avec des attaques de feu, mais se montrera vulnérable face aux radiations. Au total, huit affinités différentes sont à maîtriser pour espérer remporter la victoire
.
Une profondeur stratégique insoupçonnée
Le système de combat se déroule au tour par tour, autour de tables holographiques disséminées dans les stations spatiales, l'Anomalie et certains bâtiments planétaires. Les joueurs peuvent affronter des personnages non joueurs, des amis ou d'autres membres de la communauté
. Un nouveau personnage nommé Oceanus fait d'ailleurs son apparition pour proposer des défis quotidiens identiques pour tous les joueurs du monde entier.
Pour bâtir l'équipe parfaite, la limite de familiers actifs passe de 18 à 30. L'élevage prend également une place centrale grâce au séquenceur d'œufs, qui permet de modifier génétiquement sa progéniture. Les joueurs investis pourront altérer la taille, la durabilité ou même les couleurs de leurs champions
.
La satisfaction de voir une petite créature hargneuse trouvée sur une lune désolée devenir un redoutable champion d'arène est quelque chose dont nous sommes très fiers.
Des récompenses à la hauteur du défi
Participer à la Ligue de l'Arène ne sert pas uniquement à flatter son ego de dresseur. Remporter des victoires permet de récolter des nanites et des ressources génétiques rares pour améliorer les traits de combat de ses compagnons
. Des titres exclusifs et des familiers uniques, comme le quadrupède corrompu ou le crabe aéronautique, viendront récompenser les tacticiens les plus acharnés.
Avec Xeno Arena, Hello Games prouve une fois de plus sa capacité à transformer son titre controversé de 2016 en une œuvre d'une richesse étourdissante
. Une évolution saluée par Sean Murray, qui rappelle que ce cap des dix ans n'aurait jamais été franchi sans le soutien indéfectible de la communauté.
Vous pouvez découvrir toutes les nouveautés de la mise à jour Xeno Arena de No Man's Sky sur le site officiel
.No Man's Sky
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commentaire (1)
Un peu de légèreté dans nms ça ne fera pas de mal haha, ça a l'air très sympa en tout cas