No Man's Sky tease sa prochaine mise à jour, avec des abeilles

Sean Murray, le créateur de No Man's Sky, a de nouveau frappé. Avec de simples émojis en forme d'abeille publiés sur les réseaux sociaux, il vient d'enflammer l'imagination de sa communauté. Entre théories sur de nouvelles colonies et espoirs pour Light No Fire, les joueurs retiennent leur souffle.

Hello Games a pris pour habitude de communiquer avec sa communauté d'une manière bien singulière. Avant chaque mise à jour majeure de No Man's Sky, son fondateur Sean Murray publie un émoji énigmatique sur ses réseaux sociaux. Cette semaine, l'histoire se répète, mais avec un symbole inattendu : une abeille. Il n'en fallait pas plus pour plonger les fans dans une frénésie de théories et de spéculations.

Un insecte qui fait le buzz

Tout a commencé il y a quelques jours lorsqu'un unique émoji abeille est apparu sur le compte de Sean Murray, sans la moindre explication. Le lendemain, le développeur a récidivé en publiant trois nouvelles abeilles, confirmant ainsi que le studio prépare activement une annonce. Depuis, les mèmes se multiplient et le principal intéressé s'amuse à relayer les réactions les plus amusantes de la communauté. Cette méthode de communication n'est pas une nouveauté et est même la marque de fabrique du jeu.

Sur Reddit et les réseaux sociaux, les hypothèses vont bon train. Le champ lexical de l'abeille inspire largement les explorateurs virtuels.

Ruche, colonie, essaim, rayon de miel, conscience collective.

Voilà ce que l'on peut lire parmi les commentaires les plus populaires. L'idée d'une mise à jour centrée sur la gestion de colonies semble faire l'unanimité. Un utilisateur influent sur les forums a d'ailleurs partagé son souhait le plus cher pour l'avenir du jeu.

Mon espoir est une mise à jour de la construction de bases pour nous permettre de créer des villes coloniales que nous pourrions partager avec d'autres joueurs, avec des responsabilités de groupe et des récompenses pour le travail d'équipe.

Cette perspective d'approfondir l'aspect social et collaboratif de la construction séduit énormément. L'idée de bâtir de véritables cités interconnectées, à l'image d'une ruche florissante, s'inscrirait parfaitement dans l'évolution naturelle du titre depuis son lancement.

















L'ombre de Light No Fire

Si la majorité des joueurs se concentre sur le jeu spatial, d'autres regardent vers l'horizon. Le prochain grand projet du studio britannique, Light no Fire, reste encore bien mystérieux. Certains imaginent que ces nouvelles mécaniques liées aux colonies pourraient servir de phase de test grandeur nature pour ce futur jeu de survie fantastique.

Toutefois, cette piste semble relever du doux rêve pour le moment, le studio gardant un silence absolu sur ce nouveau titre. Quoi qu'il en soit, l'engouement suscité par quelques simples images d'insectes prouve une chose : dix ans après sa sortie chaotique, la création de Hello Games continue de captiver et de surprendre. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à la révélation officielle pour découvrir si ces abeilles virtuelles produiront le miel tant espéré par les joueurs.

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No Man's Sky reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox, et aucune date de sortie n'a été annoncée concernant Light no Fire. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :