La réplique parfaite de Light No Fire découverte au cœur de No Man's Sky

L'univers infini de No Man's Sky n'a pas fini de surprendre. Un explorateur virtuel vient de mettre en lumière une planète dont les paysages rappellent étrangement Light No Fire, le prochain projet très attendu du studio Hello Games. Une trouvaille fascinante qui enflamme l'imagination de la communauté.
Avec ses dix-huit quintillions de planètes réparties à travers de multiples galaxies, No Man's Sky regorge de secrets inédits
. Des formes de vie improbables aux environnements les plus hostiles, les explorateurs spatiaux partagent régulièrement leurs trouvailles. Pourtant, un membre de la communauté vient de franchir un nouveau cap en découvrant un monde qui semble tout droit sorti du prochain grand projet du studio britannique
. Cette planète, d'une beauté saisissante, ne se contente pas d'offrir des panoramas idylliques, elle ressemble à s'y méprendre aux premières images dévoilées de Light No Fire
.
Un paradis terrestre aux airs de déjà-vu
Dès ses premiers pas sur cette planète atypique, l'utilisateur connu sous le pseudonyme de Tijex10
a été frappé par la sérénité des lieux. Il a d'abord partagé des images d'un monde luxuriant, doté d'anneaux majestueux et de vastes étendues d'eau cristalline, qu'il a choisi de baptiser Artemis. L'explorateur a passé plusieurs jours à arpenter ce territoire virtuel, s'émerveillant devant des paysages célestes et des points d'intérêt remarquables
.
Cette immersion prolongée a coïncidé avec le déploiement de la récente mise à jour majeure du jeu
. Le joueur a profité de l'abondance de débris sur Artemis pour s'investir pleinement dans les nouvelles mécaniques de récupération. C'est lors d'échanges avec ses proches que l'évidence a frappé, les collines verdoyantes, les étangs immaculés et l'atmosphère colorée de cette planète faisaient écho de manière troublante à Light No Fire
.
« J'ai trouvé Light No Fire dans No Man's Sky
». Cette déclaration, accompagnée de captures d'écran saisissantes, a rapidement fait le tour des forums dédiés au jeu et notamment Reddit. Les images témoignent d'une direction artistique étonnamment similaire à celle du futur jeu de survie en monde ouvert.
Les théories de la communauté s'emballent
Les réactions des autres passionnés ne se sont pas fait attendre. Face à cette ressemblance frappante, l'humour et les spéculations ont pris le dessus. De nombreux amateurs ont commencé à imaginer que Sean Murray, le fondateur du studio, utiliserait son jeu actuel comme terrain d'expérimentation secret
.
Pouvez-vous imaginer vous promener et tomber sur des structures aléatoires qui semblent provenir de Light No Fire pour des tests ? Comme si Sean construisait une cabane en rondins juste là, pour tester des fonctionnalités.
Certains vont même plus loin dans leurs hypothèses, suggérant que le nouveau titre pourrait exister sous la forme d'une unique planète cachée au sein d'un système stellaire aléatoire de l'univers actuel. Bien que ces idées relèvent de la pure fantaisie, elles soulignent l'attente immense qui entoure la prochaine création de l'équipe de développement
. En attendant de découvrir les véritables mécaniques et l'univers définitif de cette nouvelle aventure, les explorateurs virtuels continueront de scruter les étoiles.
No Man's Sky
reste pour rappel disponible sur PC, PlayStation et Xbox, et aucune date de sortie n'a été annoncée concernant Light no Fire. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :
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