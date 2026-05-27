No Man's Sky lance The Swarm, sa troisième mise à jour de 2026

L'univers fait face à une menace sans précédent avec le déploiement de la mise à jour 6.4 baptisée The Swarm de No Man's Sky. Les voyageurs devront s'unir pour repousser des nuées d'ennemis redoutables et affronter l'immense Ruche de Verre lors d'une expédition communautaire aux enjeux colossaux.

L'univers ne connaîtra plus le repos. La nouvelle mise à jour de No Man's Sky, correspondant à la version 6.4, intitulée The Swarm, introduit une menace d'une ampleur inédite qui vient assombrir le ciel étoilé. L'âme du Voyageur est désormais fragmentée, laissant la galaxie vulnérable face à des essaims de vaisseaux agiles et redoutables. Cette mise à jour majeure transforme radicalement l'expérience de jeu en mettant l'accent sur des affrontements spatiaux massifs et une coopération communautaire asymétrique. Il s'agit, déjà, de la troisième mise à jour de 2026 pour la production d'Hello Games.

Une expédition sous haute tension et des batailles dantesques

La pièce maîtresse de cette mise à jour réside dans l'apparition de la Ruche de Verre, un vaisseau extraterrestre monstrueux qui rôde aux abords des atmosphères planétaires. Ce colosse anéantit quiconque ose s'en approcher de trop près. Pour espérer l'abattre, les pilotes devront faire preuve d'une adresse hors norme en naviguant à travers une roue de lasers mortels afin d'atteindre son noyau vulnérable.

Le combat contre la Ruche de Verre ne sera pas équitable, des flottes d'essaims défendent leur vaisseau mère et ne feront qu'une bouchée des pilotes non préparés.

L'expédition The Swarm propose une campagne à durée limitée qui brise les codes habituels en divisant la communauté en trois équipes distinctes : le royal, le sage et le tisserand. Chaque faction représente un fragment de l'âme du Voyageur. Si l'effort de guerre nécessite l'implication de tous pour démanteler les carcasses ennemies et récolter leur précieux ichor corrompu, une seule équipe aura le privilège de finaliser la contre-offensive et de voir son nom gravé à jamais dans l'Anomalie Spatiale.







Un arsenal repensé pour contrer l'invasion terrestre et spatiale

La menace ne se cantonne pas au vide spatial. Les planètes sont désormais jonchées de débris de vaisseaux ennemis qui répandent corruption et décadence dans les écosystèmes locaux. Des grappes d'ennemis terrestres, petits mais particulièrement féroces, défendent les restes de leurs alliés tombés au combat. Les joueurs auront d'ailleurs le choix de déployer des équipes de nettoyage pour purifier ces mondes contaminés.

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Pour faire face à cette adversité, les participants à l'expédition pourront débloquer des équipements exclusifs forgés à partir d'alliages récupérés sur l'ennemi. L'armure lourde Direwasp, composée de six pièces distinctes, s'accompagne d'un propulseur dorsal bourdonnant de la rage de mille insectes de métal. L'armement n'est pas en reste avec l'introduction du Désintégrateur Direwasp, un fusil multi-outil parfaitement calibré pour éliminer des hordes d'hostiles sans la moindre fatigue.

L'ultime espoir de l'Anomalie Spatiale

L'objectif final de cette lutte acharnée est d'assister le Spécialiste Polo dans la conception du Noyau Prismatique. Ce dispositif unique représente le seul espoir de repousser l'invasion et de protéger l'Atlas, cible évidente de cette nuée destructrice. Les joueurs devront saboter le réseau ennemi et coordonner leurs attaques depuis l'Anomalie Spatiale. La survie de l'univers repose désormais sur la capacité des joueurs à s'unir, malgré la compétition entre les factions.





Avec cette nouvelle mise à jour Hello Games prouve que No Man's Sky est loin d'en avoir fini. The Swarm est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :