No Man's Sky : Sean Murray tease une nouvelle mise à jour, avec d'étranges emojis

Sean Murray, le célèbre patron de Hello Games, a de nouveau mis la communauté de No Man's Sky en ébullition avec une méthode qu'il affectionne particulièrement : la publication d'emojis énigmatiques sur les réseaux sociaux. Une simple image de stade suffit à relancer la machine à rumeurs.
Le cofondateur et directeur de Hello Games, Sean Murray, a encore frappé en utilisant une fois de plus sa technique de communication favorite pour faire monter la pression autour de No Man's Sky
. Sans le moindre mot, avec une simple série d'emojis, il a réussi à capter l'attention de toute une communauté
, prête à décortiquer le moindre pixel pour deviner le contenu de la prochaine mise à jour.
Le retour des messages cryptiques
Tout a commencé le 6 avril dernier. Sean Murray a publié sur ses réseaux sociaux un emoji représentant un stade à ciel ouvert
. Une image solitaire, balancée sans le moindre contexte, qui a immédiatement commencé à germer dans l'esprit des joueurs. L'engouement a été tel que le nom du développeur s'est hissé dans les tendances de la plateforme, prouvant que la méthode, bien que peu conventionnelle, reste diablement efficace
.
Le lendemain, le 7 avril, la situation a pris une nouvelle ampleur. Le créateur a récidivé en postant cette fois-ci trois emojis de stade à la suite. Toujours aucune explication, juste ce même symbole répété, portant le total à quatre si l'on exclut celui utilisé pour célébrer sa présence dans les tendances. Il n'en fallait pas plus pour que les joueurs de No Man's Sky se lancent dans des théories toutes plus extravagantes les unes que les autres
.
Les théories les plus folles de la communauté
Comme on pouvait s'y attendre, les réseaux sociaux et les forums se sont rapidement remplis d'hypothèses farfelues. Sur Reddit
, un internaute a par exemple suggéré que le studio préparait le retour de Google Stadia, une proposition teintée d'ironie assumée. Un autre joueur a imaginé l'ajout d'arènes de gladiateurs pour les différents jeux du studio, faisant même référence à The Last Campfire, une autre production signée Hello Games
.
Certaines pistes semblent toutefois un peu plus ancrées dans l'univers du jeu spatial. Une théorie évoque l'arrivée d'un mode de jeu inspiré du football, utilisant des bobines de gravitino en guise de ballon. Une idée qui pourrait s'apparenter à un événement temporaire ou à un mini-jeu intégré à l'immense bac à sable galactique. Pendant ce temps, d'autres fans s'impatientent et préfèrent rappeler au créateur, avec humour, qu'il a d'autres projets sur le feu.
« Garde quelques emojis pour Light No Fire mon pote
», c'est ce qu'a lancé un joueur amusé sur les réseaux sociaux, faisant directement référence au prochain jeu très attendu du studio britannique.
Une stratégie de communication toujours aussi singulière
Au-delà des théories sur le contenu même de la mise à jour, c'est la méthode de Sean Murray qui continue de faire sourire
. Les internautes s'amusent de cette communication minimaliste qui tranche radicalement avec les campagnes marketing traditionnelles de l'industrie vidéoludique.
Ici, les joueurs s'amusent pendant quelques jours à tenter de voir ce que nous réserve Sean Murray, avant de découvrir tout cela par le biais d'une publication sur le site officiel. Celle-ci devrait d'ailleurs être disponible d'ici quelques heures, puisque No Man's Sky accueille habituellement ses mises à jour le mercredi.No Man's Sky
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